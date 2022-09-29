Статьи Литературная эстафета 29 сентября 2022 г. 0:29 Флора Левина В день рождения Мухтара Ауэзова литературно-мемориальный музей Ф. Достоевского провел челлендж, посвященный выдающемуся классику казахской литературы. Область Абай – территория высокой концентрации истории, и в городе Семей есть немало мест, связанных с жизнью и творчеством Мухтара Ауэзова. В день рождения классика литературно-мемориальный музей провел челлендж «10 фактов об Ауэзове, о которых мало кто знает». На площади Ауэзова сотрудники музея раздавали лифлеты, рассказывающие, в частности, о том, как Мухтар Омарханович вместе с Жусупбеком Аймауытовым издавал в Семипалатинске журнал «Абай», а в 1933 году выпустил первое в истории казахской литературы полное собрание стихов Абая «Абай Құнанбай-ұлы толық жынақ». Кроме того, получатели лифлетов узнали, что юный Ауэзов был полузащитником в первой в истории Казахстана футбольной команде «Ярыш», что роман «Путь Абая» переведен на 116 языков мира, а также о том, что в 1965 году участники высокогорной экспедиции присвоили имя писателя одной из вершин Тянь-Шаня высотой 5 957 метров. – Мухтар Ауэзов – выдающийся писатель, одна из крупнейших фигур казахстанской культуры, ученый, педагог, общественный деятель, человек энциклопедических знаний и эрудиции. Таким вошел он в сознание современников и память потомков. Все, к чему прикасалась его рука, получало энергию жизни, имело яркую, светоносную судьбу. В день рождения писателя мы не только хотели напомнить семейчанам о малоизвестных фактах из жизни классика, но и вновь привлечь внимание к его творчеству, – пояснила и. о. завсектором отдела экскурсионно-массовой работы музея Ф. Достоевского Сана Сарсембекова. В завершении акции музей Ф. Достоевского передал литературную эстафету своим коллегам из историко-краеведческого музея.