Литературный пульс столицы

На пересечении вкусов

На протяжении пяти дней столица принимала писателей, издателей и книголюбов со всего мира. Обилие полиграфических новинок, которые были представлены на многочисленных стендах в Президентском центре, поражало воображение даже самых искушенных библио­филов. Сборники поэзии и прозы, увлекательные комиксы для детей и философские трактаты, красочные альбомы и биографии великих деятелей прошлого – каждый мог найти себе книгу по душе. Даже при самом скрупулезном поиске едва ли можно было обнаружить такие жанры и направленности, которые бы обошли вниманием представители издательств. Свои стенды они готовили так, чтобы охватить наиболее широкий спектр читательских предпочтений: и не было ничего удивительного в том, что учебник по корейскому языку соседствовал с романом об эпохе Аттилы, а детские 3D-книги с раскладывающимися прямо на страницах средневековыми замками лежали неподалеку от научно-популярных изданий о современной медицине.

По словам директора издательства «Фолиант» Жениса Казанкапова, число участников выставки неуклонно растет с каждым годом. Но если раньше для иностранных экспонентов действовал принцип «одна страна – одно издательство», то на этот раз организаторы решили отказаться от такой строгой привязки. В нынешнем году посетителям были предложены книги 85 полиграфических организаций, 35 из которых – зарубежные. К примеру, на стенде Министерства культуры и туризма Турции выставлялась продукция сразу восьми издательств, а Россия, помимо экспозиционной площадки Книжного союза, была представлена такими крупными компаниями, как «Миф», «Полынь», «Самокат» и Clever. Сотрудники монгольского литературного агентства «Либро Сувд» завлекали гостей яркими национальными костюмами, в то время как посольство Португалии организовало показ картин, посвященных жизни и творчеству виднейшего поэта эпохи Возрождения Луиша де Камоэнса. Отечественные же книгоиздатели стремились привлечь потенциаль­ных покупателей креативным оформлением своих выставочных зон: стенд «Алматыкітап» напоминал традиционную казахскую юрту, а у прилавков «Фолианта» посетителей ярмарки встречали ростовые фигуры золотоордынского воина и Геральта из Ривии – главного героя серии романов польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак».

Одним из наиболее запоминаю­щихся событий выставки стало награждение победителей конкурса «Ұлттық кітап», прошедшее в рамках празднования Национального дня книги. Гран-при состязания выиграла работа Гульмиры Амандыковой «Завет потомкам», которая представляет собой адаптированное изложение «Слов назидания» Абая. Лучшим в жанре нон-фикшн признан Dramaticon Рашида Нугманова, а в жанре сатиры – подборка рассказов Азиза Несина «Әңгіме оқи отырыңыз». Победителями в номинациях «Лучшая книга для детей», «Лучшая иллюстрированная книга» и «Лучшая переводная книга» стали, соответственно, «Оқымақтар немесе сабақ оқудан ләззат алудың жолы» Акиката Раса, альбом Dimash и сборник репродукций «Өнер. Түсіндірмесімен», охватывающий творчество величайших живописцев мира. Лучшим издательством была названа компания «Алматыкітап», а призовые места в жанрах комикса и детектива заняли «Жел тербеген әуен» Айсулу Алмасбай и «Серт» Шынгыса Алекешева. Наконец, среди фантастических произведений победу одержала книга Артема Уразимбетова «Демоны внутри нас» – роман в рассказах, объединяющий 12 историй, которые созданы писателем по мотивам казахских и тюркских мифов.

– Я глубоко тронут и горд победой романа «Демоны внутри нас» в республиканском конкурсе «Ұлттық кітап». Эта награда подтверждает, что моя работа нашла отклик у читателей и профессионального жюри. Победа вдохновляет меня продолжать исследовать народные мотивы и рассказывать истории степи через современную прозу. В своем романе я бережно перерабатываю устную традицию, придавая знакомым мотивам новое, иногда неожиданное прочтение, а в центр помещаю человека, вынужденного жить на зыбкой грани добра и зла. Тексты насыщены бытовыми деталями кочевой жизни, эпическими сценами и сложными моральными выборами, что делает роман подходящим для семейного чтения и обсуждений в клубах и школах, – рассказал Артем Уразимбетов.

Калейдоскоп встреч

Насыщенная программа выставки-ярмарки отличалась тематичес­ким разнообразием мероприя­тий: наряду с обсуждениями книжных новинок и автограф-сессиями посетителей ждали содержательные дискуссии о сос­тоянии современной литературы, интерактивные игры и даже гас­тропрезентации, предлагающие увлекательное путешествие в мир национальных кухонь. Раньше всех масштаб экспозиции смогли оценить самые юные читатели, которых в первый же день ждала встреча с известным детским писателем Акимом Ыскаком, представившим их вниманию книги «Күн ұлымын» и «Біздің Бапақ». Автор, чья плодотворная творческая работа продолжается на протяжении нескольких десятилетий, охотно отвечал на воп­росы ребят, рассказывал о своих литературных героях и, конечно же, подписывал протянутые ему сборники. Надолго запомнилось детворе и знакомство с лауреатом премии «Алаш», заслуженным деятелем Казахстана Сауле Досжан, перу которой принадлежат такие бестселлеры, как «Біртуар» и «Ауылдан шыққан миллионер». Выпустившее их издательство «Әл-Наир» организовало для малышей настоящую читательскую конференцию: каждый мог высказать свое мнение о книгах и расспросить писательницу обо всем, что заинтересовало его по ходу сюжета.

Важным шагом в популяризации отечественной детской литературы за рубежом стал выполненный Джонатаном Кэмпионом перевод повести-сказки известного поэта, прозаика и жыршы Баянгали Алимжанова «Доброжелательный Аскар» на английский язык. Почетным гос­тем презентации переводного издания был генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры Султан Раев. Он высоко оценил художественные достоинства произведения и вручил Баянгали Алимжанову золотую медаль ТЮРКСОЙ.

– Сказка «Доброжелательный Аскар» изначально была написана мною на русском, но сегодня говорит с читателями уже на шести языках мира! Мне очень хорошо запомнился один из отзывов на нее: «Баянгали, вы написали сказку лучше «Гарри Поттера»!» На­деюсь, что и новое, англоязычное издание, которое, к слову, стало моей сотой книгой, не обманет высоких ожиданий читателя. Хотелось бы поблагодарить переводчика Джонатана Кэмпиона за его великолепную работу и, конечно, издательство «Фолиант» за то, что книга увидела свет, – отметил

Баянгали Алимжанов.

Известный писатель и драматург Отен Ахмет представил гос­тям выставки свой новый сборник повестей «Адасқан ғасыр», в котором стремился художественно осмыслить трагедийную сущность XX века и влияние социальных катаклизмов на духовно-нравственную культуру личности. Мади Айымбетов, признанный мастер современной прозы, презентовал исторический роман «Бопай-ханум» – широкоплановое произведение о жизни и политической деятельности жены хана Абулхаира. Поэтесса Маржан Ершу в свою очередь рассказала читателям о трудовых достижениях заслуженного работника сельского хозяйства Казахской ССР, экономиста-новатора Турдыгали Мамбетова – главного героя ее поэмы «Жалғыз қол», которая в этом году была переведена на турецкий язык.

Среди ярких литературных новинок – переведенная на казахский язык книга выдающегося монгольского писателя и поэта Гун-Аажавына Аюурзаны «Тәңірі шежіресі», где читателю предложен смелый, нетривиальный взгляд на генеалогическую проблематику «Сокровенного сказания монголов». С большим интересом посетители ярмарки отнеслись и к новому роману писательницы Нурайны Сатпаевой «Мухит идет за светом», сюжет которого развивается по мере напряженного процесса самопознания героев и поиска ими ценностных эталонов в перипетиях стремительно меняющегося мира. Особое внимание аудитории привлекла презентация инновационного учебника корейского языка, созданного востоковедом Дастаном Акашем. Концеп­туальная оригинальность этого издания заключается в том, что оно представляет собой первый лингвистический проект такого рода на государственном языке, делая изучение восточной филологии доступным максимально широкому кругу людей.

Самый живой отклик у многочисленных читателей нашли увлекательные выступления российских авторов. Так, Анна Чухлебова говорила о феномене южной готики, который в современном литературном дискурсе прочно ассоциируется с творчеством писателей из Ростова-на-Дону. Елена Оуэнс представила публике свой роман-дилогию «Горький вкус соли», посвященный самоотверженному труду советского народа в тяжелые послевоенные годы, а Ирина Дешкова – уникальную энциклопедию «Мозаика. Балет. Щелкунчик» и книгу «Кируся. Племянница Сталина», где рассказывается история жизни Киры Аллилуевой. Не остались без дела и самые юные гости выставки: они с неподдельным интересом разглядывали красочные книги известной писательницы Хельги Патаки об отважных полярниках, покоривших Арктику, и знаменитых петербургских мостах, которые уже давно стали одним из самых узнаваемых символов города на Неве. По словам писательницы, ей особо запомнилась встреча с детьми в Национальной академической библиотеке столицы. Поток читательских вопросов был столь велик, что вместо положенных по регламенту шестидесяти минут беседа продлилась целых три часа, оставив у всех ее участников приятное послевкусие дружеского знакомства.

Череду мероприятий продолжила творческая встреча с Катей Качур – автором бестселлеров «Любимчик Эпохи» и «Ген Рафаила», отличающихся тонким психологизмом и драматичной образностью. Лауреат престижных премий «Триумф» и «Ясная поляна» писатель Евгений Абдуллаев, выступающий под псевдонимом Сухбат Афлатуни, представил публике свой философский роман «Катехон», а также анонсировал работу над новым произведением, действие которого будет разворачиваться на территории Речи Посполитой в начале XVII века.

– Сегодня очень многие говорят: «Читатель меняется». А давайте зададимся вопросом: кто его, читателя, исследовал в последний раз? Приведу пример: в 20-е годы прошлого века библиотекари систематически проводили анкетирование читателей, узнавали их интересы и предпочтения. А потом все эти данные подбивались в наркомате просвещения. При отсутствии Интернета и социальных сетей читателя все же изучали. А сейчас, к сожалению, его вкусы определяются на глазок. Когда говоришь с издателями, нередко слышишь от них такую фразу: «Читатель это не примет». Сразу хочется спросить: «Ну откуда вы знаете?» Да, у вас есть какой-то личный опыт, но это не значит, что на его основе можно делать выводы о предпочтениях других людей. Откровенно говоря, чего на самом деле хочет читатель, мы до сих пор не знаем. И было бы неплохо, если бы его вкусы и желания наконец-то попали в поле социологических исследований, – сказал Евгений Абдуллаев об одном из проблемных аспектов современного литературного процесса.

Украшением последних дней работы выставки стали презентации книг Миры Шуйншалиевой, Сауытбека Абдрахманова и Йаны Бориз, прошедшие на главной сцене при полном зрительном зале. Поклонники таланта известного писателя Алибека Аскарова получили возможность обсудить с автором историю создания его произведений, посвященных природной красоте величественного Алтая. Встреча со знаменитой поэтессой Акуштап Бактыгереевой, чьи стихотворения по праву входят в золотой фонд казахской лирики, подарила гостям выставки незабываемые минуты живого общения с классиком национальной литературы. Поэтесса тепло поблагодарила читателей за интерес к ее творчеству и провела автограф-сессию, которая очень скоро вновь перешла в оживленную беседу с ценителями художественного слова.

Подводя итоги, можно сказать, что выставка Astana Eurasian Book Fair расширила привычные представления о взаимоотношениях между издательствами, авторами и читателями, стала центром интеллектуальных коммуникаций и международного культурного диалога. Вновь сделав чтение предметом широкой общественной дискуссии, она вдохновила десятки тысяч своих гостей на новые открытия в безграничном мире литературы. И в этом – непременный залог ее будущих успехов.