В кабинете, где собирается дебатный клуб «Риторика», редко бывает по-настоящему тихо. Здесь спорят, перебивают, ищут формулировки, смеются, сбиваются и начинают заново. Для постороннего это лишь школьный шум. Для учителя английского языка и руководителя клуба дебатеров Нуркена Жакена это и есть момент, ради которого все затевалось: ребенок начал говорить не заученными фразами, а своими словами, пытаясь донести мысль до собеседника.

Ему 26 лет. Но он уже замес­титель директора по воспитательной работе в школе № 80 города Актобе. При этом Нуркен Дауытбайулы уже десять лет занимается дебатами. На первый взгляд, его легко описать набором ярких характеристик: молодой педагог, свободно владеющий несколькими языками, умеющий держать внимание и мыслящий современно. Но за этим есть нечто более важное – стремление не подгонять ребенка под готовую форму, а просто помочь ему найти себя.

Не случайно среди любимых фильмов Нуркена – «Общество мертвых поэтов». Это американская драма о взрослении 1989 года. Кинокартина режиссера Питера Уира по сценарию Тома Шульмана завоевала «Оскар» и много других наград.

Фильм рассказывает о том, как учитель литературы вернулся в престижную школу для мальчиков, где когда-то был лучшим учеником, и, используя поэзию, вдохновляет детей на самовыражение. Для Нуркена Жакена это не просто красивая история и не дань романтике, а, можно сказать, педагогический манифест – о свободе мышления, праве на собственный путь и внутреннем мужестве быть собой.

– Carpe diem переводится как «лови момент», – говорит мне учитель, цитируя фразу из кинофильма. – И для меня это не просто красивые слова. Это про то, чтобы жить своей жизнью, а не оправдывать чужие ожидания.

Именно эту мысль он пытается передать и своим ученикам – через уроки, разговоры, дебаты, через само ощущение школы как места, где твой голос имеет значение.

Когда он заходит в класс, ничего не меняется резко. Никто не вскакивает со своих мест и шум мгновенно не исчезает. Просто атмосфера становится чуть свободнее, будто в комнате появляется больше воздуха.

– Я для них не учитель. К этому и не стремлюсь. Для ребят я скорее… «чел с прикольным вайбом», как они сами мне говорят, – улыбается педагог.

Глядя на этого человека, понимаешь, что в этой легкости нет попытки быть своим любой ценой. Скорее – отказ от лишней дистанции.

История Нуркена Жакена начиналась задолго до школы, в семье, где к знаниям относились не как к обязанности, а как к естественной части жизни.

– Мама не просто говорила: «Учитесь». Она показывала примером, что развитие – это норма, – рассказывает учитель. – Рядом всегда был брат-близнец – одновременно поддерж­ка и внутренний вызов. И у нас с ним было негласное соревнование: кто быстрее, кто лучше, кто глубже поймет суть задачи. Но при этом мы всегда тянули друг друга вверх. Кстати, сегодня мы оба в педагогике – и это уже не случайность, а продолжение той внутренней установки.

Первое настоящее ощущение языка пришло к нему не с учебниками. Оно возникло в момент, когда наш герой впервые просто ответил на иностранном – спонтанно, без подготовки и зубрежки. И его поняли!

– Я не думал о грамматике, не переводил в голове. Я просто говорил. Это было восхитительно! – вспоминает он.

С тех пор язык для него – не набор правил, а способ чувствовать мир. По словам Нуркена, каждый из языков дает ощущение разного состояния: английский – свободу, китайский – концентрацию, немецкий – структуру, казахский – то, что идет изнутри.

– Когда знаешь несколько языков, будто бы открывается не одно окно в мир, а сразу несколько, – поясняет Нуркен Дауытбайулы.

На одном из открытых уроков тема была неожиданной – мобильная игра Brawl Stars. Да, чтобы заинтересовать восьмиклассников, он начал играть в нее сам. На том уроке было, конечно, шумно, эмоционально. Дети спорили, включались, кричали, пытались «взять» своего любимого персонажа. Но за этим шумом стояло главное – интерес.

– Практика. Еще раз практика. Без этого язык не работает, – раскрывает секреты преподаватель.

И в этом вся его логика: не заставить выучить, а сделать так, чтобы ребенок сам захотел говорить.

Педагог не скрывает: любимчики есть. Но это не про предпочтения, а про связь. Аят из клуба дебатов для него почти как младший брат:

– Знаю, что он скоро станет абсолютным чемпионом Казахстана.

Батыржан – семиклассник, в которого он искренне верит:

– Ему хорошо даются языки. Я убежден, он станет большим человеком.

А недавно одна из его учениц 11-го класса Кундыз Дауыл приняла участие в республиканском дебатном турнире Sirius Cup X и выиграла грант университета «Туран». Для стороннего наблюдателя это просто хорошая новость. Для него – подтверждение того, что выбранный путь работает эффективно. Значит смогла сформулировать. Значит не побоялась сказать. Значит поверила в себя. В этих коротких фразах – вся суть работы Нуркена Жакена.

– Вы знаете, ученики ведь тоже поддерживают учителя. Это не система «сверху вниз», а движение навстречу, – уточняет он.

Но не только ученики дарят ему особые ощущения. Сама школа, ее запахи, звуки оказывают свое положительное воздействие. При этом самый любимый для педагога – запах книги – символа знаний. А еще запах после дождя, тот, который невозможно почувствовать без самого дождя.

– Так же и с успехом. Без усилий его не бывает, – делится мыс­лями мой собеседник.

Он не идеализирует профессию. Усталость есть, сомнения тоже. Иногда нужно просто остановиться, надеть наушники и включить любимые песни в исполнении Lana Del Rey или Billie Eilish, чтобы немного выдохнуть. А иногда – позволить себе прос­тую и честную слабость.

На мой вопрос, каким он видит свой идеальный урок, отвечает:

– Наверное, тот, когда дети ждут тебя и любят то, что ты делаешь...

Все остальное – процесс. С ошибками, шумом, сомнениями, маленькими и большими победами. И, возможно, именно в этом сегодня есть новая школа. Где учитель – это не роль, а состояние души.