Ловись, рыбка!

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Дина Боранбаева, область Жетысу

Ценители активного зимнего отдыха показали все свои умения и выдержку на первом турнире по подледной рыбалке «Алаколь-2024».

фото предоставлено акиматом Алакольского района

В соревнованиях приняли участие полсотни рыбаков со всего Жетысу, а также Алматинской области и региона Абай. В прочном льду озера Алаколь, в специально подготовленном месте в 200 метрах от берега каждый из них мог просверлить неограниченное количество лунок, но воспользоваться только тремя. Так же и со снастями, которых разрешалось не более трех видов. А вот по наживкам и прикорму ограничений не было. По условиям турнира победителя выбирали по весу пойманной за определенное время рыбы.

Организаторами подледной рыбалки выступили РГУ «Балхаш-Алакольская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» и охотничий магазин «Причал» при содействии акимата Алакольского района с целью популяризации рыболовного спорта. Кроме того, особое внимание уделили тщательному соблюдению всех правил техники безопас­ности, что будет способствовать дальнейшему формированию культуры поведения на льду, уверены инициаторы турнира.

Несмотря на значительное чис­ло участников, «вот такой» добычи, о которой так любят рассказывать все рыболовы, никому поймать не удалось. Самым «тяжеловесным» экземпляром стал полукилограммовый окунь, а суммарный вес улова соревнований составил 3 кг 700 г. При этом основную массу составляли окуни, и лишь жителю Алакольского района Василию Суслову удалось поймать судака, за что он был отмечен отдельным призом. Награду за самый крупный улов общим весом в 1 кг 150 г вручили Ерсыну Калибеку из области Абай. Дебютную же добычу на турнире выудил ушаралец Жанибек Смагулов, для которого рыбалка стала уже семейным увлечением.

– Приехал сюда с сыном, для нас это самый лучший отдых, – рассказывает победитель в номинациях «Первая пойманная рыба» и «Первый выловленный окунь». – Забросил удочку на глубину 30 метров – так и поймал первый улов. Я считаю, что это замечательное мероприятие, где в компании единомышленников можно так интересно и с пользой провести время. Очень надеюсь, что такие соревнования будут проходить чаще. Ведь настоящим рыбакам мороз нипочем!

#турнир #Алаколь-2024 #подледная рыбалка

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