Ловись, рыбка! Статьи 21 февраля 2024 г. 2:30 2 Дина Боранбаева, область Жетысу Ценители активного зимнего отдыха показали все свои умения и выдержку на первом турнире по подледной рыбалке «Алаколь-2024». фото предоставлено акиматом Алакольского района В соревнованиях приняли участие полсотни рыбаков со всего Жетысу, а также Алматинской области и региона Абай. В прочном льду озера Алаколь, в специально подготовленном месте в 200 метрах от берега каждый из них мог просверлить неограниченное количество лунок, но воспользоваться только тремя. Так же и со снастями, которых разрешалось не более трех видов. А вот по наживкам и прикорму ограничений не было. По условиям турнира победителя выбирали по весу пойманной за определенное время рыбы. Организаторами подледной рыбалки выступили РГУ «Балхаш-Алакольская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» и охотничий магазин «Причал» при содействии акимата Алакольского района с целью популяризации рыболовного спорта. Кроме того, особое внимание уделили тщательному соблюдению всех правил техники безопасности, что будет способствовать дальнейшему формированию культуры поведения на льду, уверены инициаторы турнира. Несмотря на значительное число участников, «вот такой» добычи, о которой так любят рассказывать все рыболовы, никому поймать не удалось. Самым «тяжеловесным» экземпляром стал полукилограммовый окунь, а суммарный вес улова соревнований составил 3 кг 700 г. При этом основную массу составляли окуни, и лишь жителю Алакольского района Василию Суслову удалось поймать судака, за что он был отмечен отдельным призом. Награду за самый крупный улов общим весом в 1 кг 150 г вручили Ерсыну Калибеку из области Абай. Дебютную же добычу на турнире выудил ушаралец Жанибек Смагулов, для которого рыбалка стала уже семейным увлечением. – Приехал сюда с сыном, для нас это самый лучший отдых, – рассказывает победитель в номинациях «Первая пойманная рыба» и «Первый выловленный окунь». – Забросил удочку на глубину 30 метров – так и поймал первый улов. Я считаю, что это замечательное мероприятие, где в компании единомышленников можно так интересно и с пользой провести время. Очень надеюсь, что такие соревнования будут проходить чаще. Ведь настоящим рыбакам мороз нипочем! #турнир #Алаколь-2024 #подледная рыбалка