Фото: Минкультуры РК

Этот день посвящен национальной одежде как важному элементу культурной идентичности, отражающему историю, традиции и эстетические ценности народа. Национальный костюм выступает не только как часть материального наследия, но и как символ преемственности поколений и уважения к своим корням.

В центре программы – мероприятия республиканских организаций культуры. В Национальном центральном музее РК проходит выставка «Ұлттық киім – ұлт мәдениетінің жарқын көрінісі», раскрывающая особенности традиционного костюма и его значение в культуре. В Центре сближения культур организовано тематическое мероприятие «Ұлттық киімдерді ұлықтайық», направленное на популяризацию национальной одежды. В Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева проходит показ этнодизайнерской моды, где представлены современные интерпретации традиционного костюма. В Алматы также организована выставка национальных костюмов в фойе Дворца школьников при участии Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац.

Праздничные мероприятия охватывают и регионы страны. В разных городах проходят парады национальной одежды, челленджи, тематические акции и флешмобы с участием молодежи и творческих коллективов. В Актюбинской области организованы показы национальных костюмов и культурные программы, в Акмолинской области проходит челлендж по популяризации традиционной одежды, в Карагандинской области – тематические фестивали и конкурсы, а в Мангистауской области – проекты с использованием современных технологий, направленные на демонстрацию национального костюма в цифровом формате.

Таким образом, «Ұлттық киім күні» в рамках Наурызнама подчеркивает значимость национальной одежды как части культурного кода народа и способствует ее популяризации в современной общественной жизни, объединяя традиции и современные формы самовыражения.