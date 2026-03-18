Ұлттық киім күні: пятый день декады Наурызнама

18 марта в Казахстане отмечается «Ұлттық киім күні» – пятый день общенациональной декады Наурызнама

Фото: Минкультуры РК

Этот день посвящен национальной одежде как важному элементу культурной идентичности, отражающему историю, традиции и эстетические ценности народа. Национальный костюм выступает не только как часть материального наследия, но и как символ преемственности поколений и уважения к своим корням.

В центре программы – мероприятия республиканских организаций культуры. В Национальном центральном музее РК проходит выставка «Ұлттық киім – ұлт мәдениетінің жарқын көрінісі», раскрывающая особенности традиционного костюма и его значение в культуре. В Центре сближения культур организовано тематическое мероприятие «Ұлттық киімдерді ұлықтайық», направленное на популяризацию национальной одежды. В Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева проходит показ этнодизайнерской моды, где представлены современные интерпретации традиционного костюма. В Алматы также организована выставка национальных костюмов в фойе Дворца школьников при участии Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац.

Праздничные мероприятия охватывают и регионы страны. В разных городах проходят парады национальной одежды, челленджи, тематические акции и флешмобы с участием молодежи и творческих коллективов. В Актюбинской области организованы показы национальных костюмов и культурные программы, в Акмолинской области проходит челлендж по популяризации традиционной одежды, в Карагандинской области – тематические фестивали и конкурсы, а в Мангистауской области – проекты с использованием современных технологий, направленные на демонстрацию национального костюма в цифровом формате.

Таким образом, «Ұлттық киім күні» в рамках Наурызнама подчеркивает значимость национальной одежды как части культурного кода народа и способствует ее популяризации в современной общественной жизни, объединяя традиции и современные формы самовыражения.

#Наурызнама #декада

Популярное

Все
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Дети снова играют в асыки!
Возрождение степных ремесел
Героя Паралимпиады встретили в Астане
Гвардеец знает наизусть около ста кюев
Получили шанс на полноценную жизнь
Пять медалей дзюдоистов
Двойной успех в Закопане
В Атырау начал работу особенный магазин
Военная семья – надежный тыл
Театр голосов
Стать достойным защитником Отечества
Чтобы дети видели мир!
Встретят праздник в новых квартирах
Шахматный Наурыз
Вклад в демократическое развитие
Автопром: от регламентной модели сервиса к прогнозной
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года
Сегодня модно быть здоровым
«Soltüstık Qazaqstan» – кузница национальной журналистики
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Бег от истории или от себя?
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
Победы на турнире Alem Cup
«Пустую книгу» выпустили тысячи писателей в знак протеста против ИИ
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Шаңырақ күні: четвертый день декады Наурызнама
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Н…
Қайырымдылық күні: второй день декады Наурызнама
В Казахстане начинается общенациональная декада Наурызнама

