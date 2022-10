Лучшая семья Жетысу

На региональном этапе национального конкурса «Мерейлi отбасы» в области Жетысу участвовали двадцать семей. Первое место и право представлять регион в республике заслуженно получила семья Андас из Талдыкоргана во главе с хранительницей

очага – обладательницей золотой подвески «Алтын алқа» Ауесхан Мажай.

Эта удивительная женщина сохранила для своих детей и внуков, для будущих поколений почти тысячу вещей и предметов быта, культуры казахского народа, передающихся в семье из поколения в поколение. Каждая из них имеет свою историю, сакральный смысл, а вместе они представляют собой один большой семейный музей. Это деревянная посуда, украшения, седло, самовар, патефон и сотни других вещей, сохраненных с большой любовью. Эти вещи – свидетели истории большой и дружной семьи Ауесхан-апа.

Она бережно трогает каждую вещь, словно желая почувствовать тепло рук давно ушедших предков.

– Мне очень хотелось сохранить их для моих детей, внуков и правнуков, как сохранил и передал их мне отец. Как бы нам ни было трудно, сколько раз мы ни переезжали, какие бы границы ни переходили, всегда старалась уберечь, перепрятать, привезти с собой. Это наше наследие, самое главное богатство, – говорит Ауесхан Мажай.

Раньше дети, конечно, этого не понимали, ругали меня и говорили: «Зачем через границу везешь это барахло?» А я не могла ничего оставить. Сердце болело за каждую маленькую вещь. В них тепло и свет пяти поколений наших предков. Это как святыня и оберег. Сейчас, показывая детям камчу дедушки или покрывало, сшитое руками моей талантливой матери, рассказываю о нашем прошлом, каким оно было, какие трудности мы пережили. И учу быть благодарными судьбе.

– Теперь мы живем на родной земле, дышим ее воздухом, перед моими детьми открылись небывалые возможности в независимом Казахстане. И я верю, что в этом есть заслуга и нашего прошлого, которое мы бережно храним не только в памяти семьи, но и в наших реликвиях, – заключает Ауесхан Мажай.

Она показывает нам набор покрывал и наволочек ручной вышивки. Одну сшила ее мама, другую – сама Ауесхан-апа. Шить наша героиня начала еще ребенком. Сегодня ее первое рукоделие украшает зал на самом почетном месте.

Ауесхан-апа перебирает вещи и рассказывает:

– От далекого предка Ултарака, охотника и беркутчи, сохранились пять вещей, от Жапсарбая-ата, лекаря, – деревянные чашки, посуда, где он смешивал свои снадобья, и тамга. От двух других предков – предметы быта, а также камча, сбруя, пояса и самовар 1825 года.

Мастерица радуется, что почти уже забытое ремесло наших мам и бабушек сегодня возрождается, люди возвращаются к прошлому, чтобы найти в нем источники для вдохновения и творчества. И это прекрасно! Наши национальные традиции, сохраненные пусть даже в этих простых предметах, – символ трудолюбия, таланта казахского народа.

В этом году на семейном совете было решено часть ценных вещей, рукописей передать в фонд историко-культурного центра «Атамекен» и создать семейный фонд в Талдыкорганском государственном архиве.

– Мы долго думали и поняли, что такое ценное наследие не должно принадлежать только одной семье. Так, как жили мы, Андасы, жили сотни тысяч казахов. В истории нашей семьи отражена история всего казахского народа, где на торе всегда сидели самые уважае­мые люди, старшие были примером высокого достоинства и чести, младшие никогда не перечили, ценили и уважали взрослых, вместе переживали радости и горести. Эта простая семейная философия спасала не раз, помогала выстоять в самых разных сложных жизненных момен­тах. Передавая ценные семейные предметы в архив, мы верим, что они помогут всем нам глубже понять историю своей семьи, своей страны. Для нас это очень важно, – рассказал Кажет Андас, сын Ауесхан-апа, журналист, писатель, историк и исследователь.

Среди переданного в государст­венный архив наследия особое место занимают рукописи прапрадедов – пять дастанов, еще не напечатанных и не изданных. Это широкое поле деятельности для литературоведов. Они передавались из поколения в поколение и собирались буквально по крупицам. В них – стихи, поэмы и хроника жизни казахов Китая, веками живших на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Есть здесь и работа Омаракына Андаса – отца большой семьи. К слову, среди рукописей имеется запись айтыса Смагула и Батеш 1935 года, другие документы, более 700 предметов быта пяти поколений.

В этом же году увидел свет трехтомный труд отца семьи, писателя, историка Омаракына Андаса: «Тарих талғарында», «Дода», «Жылдар ізі». К сожалению, многие труды поэта-писателя были сожжены китайскими властями по доносу неизвестных людей. И возможность свободно писать в полной мере у него появилась только после 90-х годов прошлого столетия.

Омаракын Андас внес особый вклад в развитие айтыса китайских казахов. На сегодня сохранилось около двадцати его айтысов. В различных китайских и казах­станских изданиях опубликовано свыше 400 стихов, более 20 поэм. В свет вышли три лирических сборника, четыре книги по казахскому фольк­лору и десять книг с исследования­ми истории казахов. Есть и 17 изданных книг. А теперь сбылась еще одна его мечта – дети опубликовали оставшиеся рукописи.

Если отец не увидел всего этого, то апа, мама большой семьи Ауесхан Мажай, к счастью, стала свидетелем того, как на родной земле живут ее дети, которые окрылились, стали учеными, педагогами, строителями, врачами, библиотекарями и трудятся на благо независимого Казахстана. Внуки радуют своими успехами.

Ауесхан Мажай – этнограф, продолжательница национальных творческих традиций, обладательница золотой подвески «Алтын алқа», благодаря своему труду, помощи детей и внуков участвовала в выставках декоративно-прикладного искусства, посвященных 750-летию Золотой Орды, 365-летию Орбулакского сражения, была в городе Туркестане на международном форуме Turkistan: One way One history International forum 2019.