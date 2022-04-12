Шоковой профилактикой стала для учащихся усть-каменогорского колледжа экскурсия в следственный изолятор.

Поход в «зону» организовали местный общественный фонд и сотрудники учреждения ОВ-156⁄1. Как рассказали в пресс-службе областного департамента уголовно-исполнительной системы, СИЗО – это место, где рано или поздно окажется каждый, кто вздумает преступить закон. Большинству учащихся колледжа еще нет 18 лет. Для молодых людей, плохо знающих жизнь, лучше один раз все увидеть своими глазами, чтобы потом сто раз подумать о последствиях возможных необдуманных поступков.

– Цель мероприятия – профилактика правонарушений несовершеннолетними, – рассказала начальник воспитательного отдела Индира Темиргалиева. – В колледже много юношей и девушек, прибывших из сельской местнос­ти. Нам не безразлично их будущее.

Учащихся провели по внут­ренней территории изолятора, показали камеры для встреч с адвокатом, камеры содержания, прогулочные дворики. Серый бетон, колючая проволока, конвой, вышки с вооруженными военнослужащими. Специфичная атмосфера.

– После экскурсии молодые люди не скрывали тяжелого впечатления от увиденного, – отметила начальник отдела. – Большинство были в шоке. Многие так и говорили: невозможно представить, каково здесь находиться.

Вместе с общественниками учащиеся решили поделиться эмоциями со своими друзьями и призвать молодых людей не нарушать закон.