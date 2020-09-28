Открытие 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций войдет в историю не только юбилейной для ООН датой, но и тем, в каких условиях оно проходило.

Каждый год «высокая неделя» собирает в Нью-Йорке десятки делегаций со всего мира, штаб-квартира организации на это время становится одним из главных мест притяжения для сотен и тысяч людей. Однако в текущем году ситуация с коронавирусом радикально изменила привычный порядок. Главы государств и правительств впервые присутствовали на дебатах виртуально, выступая не со знаменитой трибуны в зале Генассамблеи, а с экранов с записанными на видео заявлениями.

Да и ключевые темы выступ­лений участников общеполитических дебатов были схожи как никогда. С разных точек зрения лидеры государств мира говорили об одних и тех же проблемах – COVID-19, экономическом спаде, климатических изменениях и экологии, дефиците доверия и сотрудничества на международном уровне и многих других аспектах сложнейшего в современной истории комплексного кризиса общепланетарного масштаба.

Президент Казахстана в своем выступлении, прозвучавшем 23 сентября, также говорил об этих самых актуальных на сегодня вопросах. Он озвучил свое видение причин возникновения кризиса и путей выхода из него, причем не только с национальных позиций. Идеи и инициативы, предложенные Касым-Жомартом Токаевым, носят международный характер и нацелены на системное решение глобальных проблем.

Примечательно в первую очередь то, что выступление Главы государства на общеполитичес­ких дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН носило не декларативный характер. Дав оценку сложившейся в мире непростой ситуации и обрисовав наиболее острые проблемы, Президент Казахстана предложил конкретные действия, которые необходимо предпринять для того, чтобы исправить допущенные ошибки и не повторять их. Чтобы наконец-то суметь успешно использовать уже упущенный однажды шанс на построение, по выражению Касым-Жомарта Токаева, по-настоящему справедливой системы международных отношений, которая бы фокусировалась на продвижении интересов простых граждан.

Безусловно, темой номер один в выступлениях на общеполитических дебатах оставалась пандемия, ее последствия и пути их преодоления.

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении тему коронавируса также затронул одной из первых. Озвученные им тезисы о необходимости создания мощной глобальной системы здравоохранения, о недопустимости политизации темы разработки вакцины от COVID-19 и обеспечении равного доступа к ней для всех, об укреплении глобального потенциала в области профилактики и противодействия пандемиям, а также его предложения о создании сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН и Международного агентства по биологической безопасности (аналог МАГАТЭ в соответствую­щей сфере) – это идеи, которые в совокупности фактически складываются в комплексный план, на который международное сообщество должно обратить серь­езное внимание, поскольку он предлагает ответы не только на самые острые проблемы текущего момента, но и «работает на перспективу» – обозначает задачи, эффективное решение которых позволит человечеству не допустить подобных «пандемий-катастроф» в будущем или как минимум быть максимально готовыми к ним.

На заседании Совета Безопас­ности ООН, которое состоялось через пару дней после открытия общеполитических дебатов новой сессии ГА, Генеральный сек­ретарь организации Антониу Гутерриш говорил о том, что меж­дународное сотрудничество не прошло испытание пандемией и вирус вышел из-под контроля потому, что мир не был готов проя­вить сотрудничество, единство и солидарность.

Касым-Жомарт Токаев, поднимая вопросы борьбы с пандемией COVID-19, именно об укреплении этих основ и говорил.

Да и в целом, о какой бы проб­леме ни говорил Глава государства, он делал сильный акцент на том, что для их решения важны международные отношения, основанные на доверии и сотрудничестве, взаимопомощи и взаи­мопонимании.

Пандемия COVID-19, еще только начавшись, преподала наглядный и жесткий урок о том, что здесь у государств мира большие проб­лемы. Стоит вспомнить, как страны на волне весеннего роста заражений начали вводить протекционистские меры, как разворачивалась серьезная борьба за медицинские изделия и медикаменты, как страны забывали о международных обязательствах и взаимопомощи… В то время как объединение усилий, ресурсных и производственных потенциалов могло бы с избытком обеспечить весь мир необходимыми для борьбы с коронавирусом средствами.

Сейчас на финишную прямую выходит разработка вакцины от COVID-19, и ситуация может повториться в еще более жесткой форме.

Наличие у одной страны вакцины от поставившего на колени весь мир заболевания может использоваться как инструмент давления на другие государства для достижения политических целей. Вместе с тем, как не раз подчеркивали главы ООН и ВОЗ, победа над коронавирусом не может быть точечной – пока хотя бы одна страна в мире остается уязвимой перед этим заболеванием, уязвимым остается весь мир.

Именно поэтому так важно не допустить политизации вопроса о разработке и применении вакцины и уже сейчас разработать такие механизмы, которые позволят обеспечить равный и справедливый доступ к ней для абсолютно всех государств.

Именно об этом и говорил Президент Казахстана: «Необходимо достичь всеобъемлющего международного соглашения об инвестициях и торговле в этом важном вопросе, которое бы способствовало глобальному производству вакцины и эффективности логистических цепочек в ее поставках».

Пандемия спровоцировала колоссальные проблемы в здравоохранении, экономике, образовании, поставила под удар благополучие государств и народов, и решение связанных с этими кризисами вопросов, безусловно, должно находиться в фокусе пристального внимания всего мирового сообщества.

Однако наряду с этим есть и другие вызовы, которые, как отметил Касым-Жомарт Токаев, надвигаются на нас «в тени пандемии».

В первую очередь это усугуб­ляющийся кризис ядерного нераспространения и разоружения. Эта тема с первых лет независимости стала одним из важнейших приоритетов нашей внешней политики, и благодаря ответственным решениям Первого Президента Нурсултана Назарбаева активная позиция Казахстана в этом вопросе сделала республику признанным лидером глобального антиядерного движения. Именно в этом качестве Казахстан с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН вновь призвал принять «все необходимые и неотложные меры для спасения человечества от ядерной катаст­рофы».

Призыв, стоит отметить, более чем актуальный, учитывая усиливающиеся недоверие и проб­лемы в отношениях ядерных держав, наращивание арсеналов и продолжающиеся разработки в области вооружений, непростую ситуацию с международными соглашениями в этой сфере. Подобная «нервная» атмосфера в такой тонкой сфере, как ядерная безопасность, недопустима, поэтому столь важно заявление Главы государства о том, что каж­дому государству, не обладающему ядерным оружием, должны быть предоставлены юридически обязательные негативные гарантии безопасности.

Еще один вызов, обозначенный Президентом, – изменение клима­та. Причем стоит отметить, что эти вопросы в последние годы также становятся для Казахстана одним из постоянных приоритетов.

Несмотря на то что отечественная экономика все еще сильно зависит от углеводородов, в Казахстане на высшем уровне есть понимание важности перехода к «зеленому» развитию, необходимости внести свой вклад в решение проблем экологии и изменения климата на глобальном уровне. Таким образом, наша страна вновь проявляет себя в качестве ответственного и активного международного игрока, готового к конкретным действиям.

Не случайно Президент на полях Генеральной Ассамблеи ООН озвучил «зеленые» инициативы из нового Послания – таким образом он показал, что Казахстан воспринимает эти обязательства не только как свое внутреннее дело, но и как вклад в общемировые усилия.

Говоря об этих двух вызовах, Касым-Жомарт Токаев вновь сделал акцент на том, что их преодоление возможно только через восстановление атмосферы доверия между государствами – членами ООН и последовательное укрепление многосторонних институтов.

Здесь стоит напомнить о том, с каким заголовком было опуб­ликовано выступление Президента Казахстана на общеполитических дебатах 75-й сессии ГА ООН. Документ носит название «Будущее, которое мы хотим. ООН, в которой мы нуждаемся: Подтверждение нашей коллективной приверженности мультилатерализму». Именно эти идеи красной нитью проходили через все рассуждения и предложения, озвученные Главой государства.

– Мы твердо убеждены в том, что ООН должна координировать международные усилия по преодо­лению последствий пандемии, ускорению экономического восстановления и улучшению глобального управления. Поэтому каждому ее агентству нужно доказать свою эффективность и востребованность в свете стоящих перед современным миром задач. У нас нет иной альтернативы, кроме как выстраивание более эффективной и функциональной модели, ориентированной на будущее ООН. Критика в ее адрес зачастую несправедлива. Сегодня организация делает ровно столько, сколько ей позволяет политическая воля государств-членов, – отметил Касым-Жомарт Токаев в своей речи.

На эти его слова нужно обратить особое внимание, учитывая профессиональный бэкграунд Президента Казахстана, который в свое время руководил отделением Организации Объединенных Наций в Женеве и «внут­реннюю кухню» ООН знает на собственном опыте.

Не случайно Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на мероприятии высокого уровня в ознаменование 75-летия ООН вспомнил знаменитые слова второго Генерального секретаря ООН Дага Хаммаршёльда о том, что Организация Объединенных Наций «была создана не для того, чтобы вознести человечество в рай, но чтобы спасти его от ада».

На современном этапе ООН остается единственной по-нас­тоящему глобальной организацией, которая занимается решением по-настоящему глобальных вопросов. Да, есть критика в адрес работы организации и ее структур, вопросы реформирования и повышения эффективности ООН давно уже стоят на повестке дня, но свою главную задачу она выполняет – в меру сил и возможностей поддерживает международный порядок и баланс в отношениях между государствами, обеспечивает соблюдение странами-членами международных норм и правил. Дальнейшее, как и отметил Президент, зависит от стран-членов, которые должны на деле подтвердить свою приверженность принципам ООН и доверие к ее деятельности.

Казахстан, как однозначно зая­вил Глава государства, был и остается твердым приверженцем ООН, нацеленным на деятельное участие в созидании более светлого и счастливого для всех будущего.

В емком выступлении Президента Казахстана нашлось место и многим другим заявлениям и инициативам. В том числе он отметил, что Казахстан намерен преобразовать СВМДА в полноценную организацию по вопросам безопасности и развития в Азии. Призвал мировое сообщество более настойчиво продвигать идеологию терпимости, взаимопонимания и культурного разнообразия. Подчеркнул необходимость создания широкой коалиции для противостояния международному терроризму. Заявил о намерении институализировать Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития в Алматы для координации соответствующей деятельности в Центральной Азии. Предложил ООН провозгласить Международный год мобилизации волонтеров в целях развития в знак признания роли добровольцев.

Как подчеркнул Глава государства: «Достижение подлинно справедливого и ориентированного на чаяния людей глобального мира возможно только при гармоничном сочетании эффективных международных мер с энергичными усилиями на национальном уровне». Все, что было озвучено в выступлении Президента, как раз и обозначает позицию Казахстана в этом отношении: что нужно делать на глобальном уровне и как эти глобальные усилия наше государство намерено поддерживать на страновом и региональном уровнях.

В целом стоит отметить, что все темы, которые Глава нашего государства поднял в своей речи, это не ситуативная реакция на происходящее, а последовательное продолжение генеральной линии внешней политики Казахстана, в числе ключевых приоритетов которой всегда находились вопросы обеспечения и укрепления безопасности и развития во всех их многочис­ленных аспектах.

Более того, продвигаемый нашей страной принцип неделимос­ти безопасности и призывы к объединению усилий всех международных игроков для построе­ния по-настоящему устойчивого мира в современных условиях актуальны как никогда.