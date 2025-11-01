Перед финальным турниром года спортсменки сменили форму на дизайнерские платья, приняли участие в фотосессии и потренировались, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Чемпионат.ру

Фото: Yumna Al-Arashi/WTA

1 ноября в Эр-Рияде стартует Итоговый турнир WTA. В этом году в одиночке выступят Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Елена Рыбакина и Жасмин Паолини, а за трофей в парах поборются следующие теннисистки:

Сара Эррани/Жасмин Паолини (обе — Италия).

Тэйлор Таунсенд (США)/Катержина Синякова (Чехия).

Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Элисе Мертенс (Бельгия)/Вероника Кудерметова (Россия).

Диана Шнайдер/Мирра Андреева (обе — Россия).

Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Елена Остапенко (Латвия).

Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия).

Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды).

Все они уже прибыли в столицу Саудовской Аравии и даже успели потренироваться.

Первая ракетка мира Арина Соболенко практиковалась на корте с девятилетней спортсменкой. Сама Аль-Бакр — юная звёздочка из Саудовской Аравии, которая за свои заслуги была выбрана в партнёры белорусской теннисистке на тренировке. Арина восхитилась талантом девочки и даже отметила, что у неё в девять лет не было такой классной техники.

А Елена Рыбакина, которая в последний момент обошла Мирру Андрееву в гонке за путёвку в Эр-Рияд — сместила её на девятую строчку Чемпионской гонки WTA и лишила возможности попасть в топ-8 в одиночке по результатам сезона, сосредоточилась на контроле мяча и тренировалась одна. Это её уже третий Итоговый турнир (до этого она участвовала в 2023-м и 2024-м). Спортсменка за два года ни разу не выходила из группы, но, может быть, будучи сейчас в хорошей форме, наконец сможет это сделать. Первый её матч состоится с американкой Амандой Анисимовой 1 ноября.

Турнир в Саудовской Аравии отличается не только статусом заключительного в сезоне, но и своей престижностью. Как и в прошлом году (Эр-Рияд принимает Итоговый второй раз подряд), для всех теннисисток были организованы индивидуальные раздевалки. Это единственные соревнования в туре, где существует такая практика.

Все спортсменки также поучаствовали в традиционной совместной фотосессии перед стартом финального турнира. Девушки были одеты в наряды от крупных международных дизайнеров: Арина Соболенко – в Alberta Ferretti, Коко Гауфф – в Miu Miu, Жасмин Паолини – в Brunello Cucinelli, а Елена Рыбакина – в STAUD.

«Было приятно видеть, что все были одеты по-разному и в разных стилях. Всегда приятно выглядеть гламурно. Весь год, от турнира к турниру, мы ходим в спортивных костюмах и тренировочной экипировке. Это была возможность продемонстрировать нашу индивидуальность и наш стиль, а также предстать в новом свете в целом», — отметила Коко Гауфф, действующая чемпионка Итогового турнира WTA.

В течение следующих восьми дней теннисистки будут бороться за рекордный призовой фонд в размере $15,5 млн, а победительница в одиночном разряде получит $5,235 млн. Это самые крупные призовые в истории женского спорта.

Фото участниц парного разряда также появилось на просторах социальных сетей. В этом году официальные фотографии были созданы художницей Юмной Аль-Араши на курорте Баб-Альсаад в историческом районе Дирия.

В парном разряде пять побед в пяти встречах принесут победительницам $1,139 млн.

Итоговый чемпионат WTA пройдёт в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября.