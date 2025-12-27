Когда в главном командовании Национальной гвардии МВД РК проходил финальный этап конкурса «Лучший методист», атмосфера была очень напряженной. Сюда приехали не просто офицеры, а те, кто отвечает за методическую основу всей системы подготовки войск правопорядка.

Семнадцать финалис­тов, прошедших жесткий отбор по всей стране, соревновались в том, что определяет профессио­нальное лицо офицера: государственный язык, правовая и служебно-бое­вые дисциплины, тактика, стрельба, физичес­кая подготовка, связь, военная медицина и, конечно, методическая работа – все то, что делает офицера наставником.

В этой дуэли характеров и компетенций особо проявил себя заместитель командира 1-го учебного батальона по воспитательной и социально-правовой работе Академии Нацгвардии Женис Магузов. Спокойный, уверенный, с внут­ренним огнем, он доказал, что методист – это не кабинетная должность, а профессия, требующая силы, характера и боевого мастерства.

Офицер не просто выполнял задания – он демонстрировал уровень школы, за которой стоит Академия Национальной гвардии, выдержку и ту самую офицерскую точность, которая всегда видна в мелочах. Именно эта собранность вывела его на первое место в номинации «Лучший методист».

После объявления результатов Женис Еркебуланович сказал:

– Каждый этап – это возможность для профессионального роста. Сравнить свой уровень подготовки с офицерами из других регио­нов – очень ценный опыт. В дальнейшем я продолжу работать над повышением методического потенциала Национальной гвардии.

Победа – не точка, а ориен­тир для следующего рывка. Наг­рада стала важным признанием не только для самого Жениса Магузова. Она укрепила авторитет академии, показала высокий уровень подготовки офицеров-нас­тавников и еще раз доказала, что нас­тоящие профессионалы растут там, где есть система, дисциплина и вера в дело, которому служишь.