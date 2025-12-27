Лучший методист Нацгвардии работает в Петропавловске Статьи,Казахстанцы 27 декабря 2025 г. 0:20 355 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Женис Магузов превратил профессиональный вызов в победу. Он вышел на конкурс как один из семнадцати, а вернулся – как лучший в стране. Фото Академии Нацгвардии Когда в главном командовании Национальной гвардии МВД РК проходил финальный этап конкурса «Лучший методист», атмосфера была очень напряженной. Сюда приехали не просто офицеры, а те, кто отвечает за методическую основу всей системы подготовки войск правопорядка. Семнадцать финалистов, прошедших жесткий отбор по всей стране, соревновались в том, что определяет профессиональное лицо офицера: государственный язык, правовая и служебно-боевые дисциплины, тактика, стрельба, физическая подготовка, связь, военная медицина и, конечно, методическая работа – все то, что делает офицера наставником. В этой дуэли характеров и компетенций особо проявил себя заместитель командира 1-го учебного батальона по воспитательной и социально-правовой работе Академии Нацгвардии Женис Магузов. Спокойный, уверенный, с внутренним огнем, он доказал, что методист – это не кабинетная должность, а профессия, требующая силы, характера и боевого мастерства. Офицер не просто выполнял задания – он демонстрировал уровень школы, за которой стоит Академия Национальной гвардии, выдержку и ту самую офицерскую точность, которая всегда видна в мелочах. Именно эта собранность вывела его на первое место в номинации «Лучший методист». После объявления результатов Женис Еркебуланович сказал: – Каждый этап – это возможность для профессионального роста. Сравнить свой уровень подготовки с офицерами из других регионов – очень ценный опыт. В дальнейшем я продолжу работать над повышением методического потенциала Национальной гвардии. Победа – не точка, а ориентир для следующего рывка. Награда стала важным признанием не только для самого Жениса Магузова. Она укрепила авторитет академии, показала высокий уровень подготовки офицеров-наставников и еще раз доказала, что настоящие профессионалы растут там, где есть система, дисциплина и вера в дело, которому служишь. #Петропавловск #Нацгвардия #Женис Магузов