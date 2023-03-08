Лучший символ весны

Статьи
151
Таша Нойер

Накануне Международного женского дня на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой Театра «Астана Опера» прошел праздничный музыкальный вечер.

Концерт «Көктем ару» состоялся при участии солистов оперы, артистов хора и инструменталистов, исполнивших светлые, радостные и всеми любимые произведения в честь прекрасной половины человечества.

– Весна – праздник жизни, красоты и нежности. Принято считать, что женщина и весна – это символы начала новой жизни. Без доброты, заботы и очарования женщин трудно представить этот мир. Пусть весна принесет милым дамам удачу, счастье, покой и благополучие в семьи, а также большое вдохновение, – отметил директор «Астана Опера», заслуженный деятель РК Галым Ахмедьяров.

Публика оценила музыкальный талант солисток «Астана Опера» Салтанат Муратбековой, Гульжанат Сапаковой, Елены Ганжи, Мадины Исламовой, Асем Сембиной, Назым Сагинтай и заслуженной артистки Казахстана Галии Байгазиновой. В праздничной программе выступили и учащиеся Международной оперной академии Astana Opera, лауреаты ряда международных конкурсов Валерий Селиванов, Ораз Мухамедьяр, Нурканат Тапиев и приглашенные артисты – Батыржан Смаков, Асель Ергалина и концертмейстер Ляйля Сеитова.

– Весну можно назвать синонимом любви, обновления и тепла. А приход Международного женского дня делает это время года еще прекраснее. Недаром многим из нас «весна» и «женщина» кажутся понятиями-близнецами. Ведь в женской душе есть своя весна, где распускаются самые прекрасные цветы и вспыхивают самые нежные чувства, – считает солистка «Астана Опера» Назым Сагинтай.

На концерте она исполнила песню Non ti scordar di me Эрнесто де Куртиса в дуэте с Нурканатом Тапиевым, а также песню «Не могу забыть» татарского композитора Рустема Яхина.

В программу концерта, составленную музыкальным консультантом театра, заслуженным деятелем РК Раушан Бескембировой, вошли произведения отечественных и зарубежных композиторов. Украсили вечер выступления флейтистки Балжан Сапаровой и альтистки Олеси Морозовой.

А сегодня столичный театр на главной сцене представляет шедевр мирового балетного искусства – «Собор Парижской Богоматери» Ролана Пети на музыку Мориса Жарра.

Популярное

Все
На неделю раньше в этом году проснулись наурзумские суслики, а значит, весна в Костанайской области обещает быть ранней и теплой
В Кызылорде 90-летняя учительница и общественница Алма Акдаулетова принимает поздравления с Международным женским днем и днем рождения
Римма Рамазанова – не только мастер спорта международного класса по парашютному спорту, многократный призер всевозможных чемпионатов, но еще и прекрасная мама четверых детей
Неунывающий водитель автобуса Мунсыз Тлегенова с улыбкой утверждает: «Если надо – любого обгоню!»
Встретив их на улице, ни за что не поверишь, что это одни из лучших сотрудников специального отряда быстрого реагирования. И только увидев, как они соревнуются в стрельбе и спорте, понимаешь, что внешность ох как обманчива
Цирк уехал, дрессировщики остались
Первая ракетка Казахстана и десятый номер женского мирового рейтинга Елена Рыбакина всегда особое внимание уделяет проблемам домашних животных
Все знают о работе спасателей, но мало кто задумывается о том, как обеспечивается их «тыл»
Три симпатичных собаки хаски проживают в городской квартире астанинцев – Любови, ее супруга и дочери-школьницы
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Женщина на поле – к урожаю
Идут сельчанки в бизнес
Увидеть красоту и подарить ее людям
И конечно, цветы...
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
С капитаном определились
Весна, тюльпаны, пенье птиц!
С детства мечтала о форме
Лучший символ весны
Все то, чем она живет
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
Четыре иностранца погибли в жуткой аварии в Актюбинской области (видео)
Иностранец погиб при столкновении двух грузовиков в Актюбинской области
Продукты по ценам ниже рыночных смогут купить астанчане в выходные
Вернувшихся из Турции казахстанских спасателей наградили в Алматы
Сегодня на сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится концерт-презентация ансамбля «Гульдер»
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
Токаев провел встречу с Мирзиёевым в Шымкенте
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Прогноз стабильный: международное агентство подтвердило кредитный рейтинг Казахстана
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
Об итогах деятельности и планах Назарбаев Университета рассказали премьер-министру РК
Токаеву отчитались о работе по созданию академгородка в Конаеве
Казахстан и Китай планируют увеличить взаимную торговлю до $35 млрд
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Токаев подписал закон о цифровых активах
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Источник достоверности и правдивости
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте

Читайте также

С капитаном определились
Женщина на поле – к урожаю
Призвание – пекарь
Идут сельчанки в бизнес

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]