Луна: возвращение к колыбели
Аскар Султан
В начале этой недели, 6 апреля, в безмолвной и величественной пустоте космоса четверо людей совершили маневр, который навсегда разделил современную историю на до и после. Американцы Рид Уайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансон – экипаж миссии «Артемида-2» – стали первыми людьми XXI века, которые своими глазами видели обратную сторону Луны, залитую холодным призрачным светом. Сегодня, когда вы держите в руках этот номер газеты, их корабль «Орион» уже завершает свой путь домой. Оставив позади рекордные 400 тыс. км космической пустоты, герои готовятся к финальному испытанию – возвращению в родную колыбель.