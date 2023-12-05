«Люби все человечество, как брата...»

Видный английский общественный деятель Хьюлетт Джонсон однажды сказал: «Установить, чем богаты другие народы, значит самому обогатиться». Почувствовать правоту этих слов мог любой участник уже ставшего традиционным для школы «Мирас» праздника.

Свою историю День межкультурной ­осведомленности начинает с 2001 года. В его преддверии школьники и воспитанники действующего при школе детского сада проводят жеребьевку, которая призвана определить, традиции какой страны им нужно будет представить. На этот раз гости праздника могли познакомиться с культурой Китая, Южной Кореи, Индии, Армении, Беларуси, США, Испании, Италии, Бразилии, Финляндии и других стран, чьи традиции и обычаи представляют несомненный интерес и поражают своим богатством.

Начало праздничным мероприятиям дал яркий и запоминающийся концерт. Ученики и дошкольники, одетые в национальные костюмы, не только пели, заряжая слушателей хорошим настроением, но и знакомили их в шуточной, соответствующей атмосфере праздника форме с наиболее характерными особенностями культуры представляемых стран.

С приветственной речью со сцены обратилась к учащимся и гостям мероприятия директор школы «Мирас» Елена Хамитова:

– Мы уверены, что этот день останется в вашей памяти, что вы получите удовольствие от тех видов деятельности, в которых примете участие, узнаете много нового о незнакомых и уже известных странах. У вас будет уникальная возможность послушать национальную музыку, увидеть национальные традиции и попробовать блюда национальной кухни.

День межкультурной осведомленности традиционно привлекает к себе внимание представителей дипломатических миссий иностранных государств. В этом году праздник посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Казахстане Рубем Антонио Корреа Барбоза, атташе по культурным вопросам посольства Франции Алекс Бортолан, первый секретарь посольства Беларуси Екатерина Шелегова, первый секретарь посольства Финляндии Хелена Богдан и делегация Евросоюза.

После концерта дети разошлись по своим корпусам. Волнение, с которым они готовились к празднику, казалось, отошло на второй план. Его место заняла радость участия в масштабном событии, а вместе с ней и гордость за возложенную миссию представлять культуру других стран. Юные культуртрегеры – в лучшем значении этого слова – прекрасно понимали свою ответственность и старались сделать так, чтобы подготовленные ими выставочные стенды оставили у гостей хорошие впечатления.

Например, Испанию представляли школьники в образах Кармен и тореадора, а по соседству со стендом Финляндии свою временную резиденцию разместил Санта-Клаус. Задорные белорусские пес­ни и таинственные маски, словно прибывшие к нам прямиком с Венецианского фестиваля, также не могли оставить гос­тей праздника равнодушными.

Масштабную экспозицию, посвященную Казахстану, развернули ученики младших классов. Ее центром по праву была юрта, являющаяся символом казахского гостеприимства. Также усилиями ребят были воссозданы непроходимые бразильские джунгли и знакомая нам по вестернам атмосфера Дикого Запада. Не остались в стороне и воспитанники детского сада. Свои группы они сделали небольшими островками культуры разных стран. Вместе со своими воспитателями они учились делать знаменитые корейские веера, разучивали традиционные приветствия, знакомились с историей и бытом армянского народа, с интересом рассматривали привезенные из Объединенных Арабских Эмиратов сувениры.

По словам Елены Хамитовой, столь масштабное мероприятие вряд ли смогло бы осуществиться без помощи родителей, которые вместе со своими детьми приняли активное участие в подготовке праздника. Волнение, которое прежде охватывало школьников, передалось и взрослым, но результаты затраченных усилий сумели вытеснить его, оставив в душе лишь светлую, искрящуюся радость. Ее выражали неподдельные улыбки, которыми и дети, и их родители одаривали гостей праздника.

Зарубежные делегации высоко оценили уровень подготовки праздничных мероприятий. Алекс Бортолан назвал День межкультурной осведомленности наглядным доказательством того, насколько прочными являются казахстанско-французские гуманитарные связи. Через знакомство с традициями и обычаями других стран школьники лучше осознавали и богатство отечественной культуры. Праздник позволил им еще лучше убедиться в непреложной истине: патриотизм неразрывно связан с чуткостью и вниманием к духовным богатствам других народов, а потому невозможен без культурного взаимообогащения.

Всем нам памятен завет великого Абая: «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп...» Под его символом прошел 22-й День межкультурной осведомленности, который еще раз напомнил юным гражданам страны о том, как важно сегодня хранить мир, единство и согласие – важнейшие ценности человеческого существования.