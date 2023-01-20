Любимой газете – 90!

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Ольга Таежная

Республиканская еженедельная газета для детей «Дружные ребята» для многих стала настоящей школой журналистики, открывшей многим казахстанским мастерам пера и микрофона путь в профессию.

«Дружные» начали выходить в 1933 году. Первый выпуск «Пио­нера Казахстана», именно так называлась газета до 1942 года, вышел в свет 4 февраля. В 1942 году газета приостановила свою работу – все ее сотрудники ушли на войну. В 1956-м ее выход возобновился. Ее стали печатать уже под известным и сегодняшним детям названием – «Дружные ребята». Издание за годы своего существования переживало немало трудных этапов, в том чис­ле перестройку и нелегкие ­90-е, тем не менее оно продолжало держаться на плаву, в том числе благодаря авторам и их высоким моральным принципам. Даже в конце 90-х, когда сотрудники редакции месяцами не получали зарплату, они не уволились и продолжили трудиться во благо юных читателей.

Многие опытные и известные журналисты нашей страны вышли из «ДР». Юными коррес­пондентами в разное время были Хельча Исмаилова, Ирина Баженова, Андрей Филимонов, Наталья Слуцкая, Светлана Галиева, Вячеслав Абрамов, Мади Мамбетов, Мария Имаева, Екатерина Волкова и многие другие. В «Дружных» работали Ибрагим Кубеков, Александр Соловьев, Татьяна Квятковская, Алена Островская, Даниил Парнас, Светлана Бачинская. Некоторые из них уехали впоследствии за рубеж. Первым местом работы известного в республике художника-карикатуриста Владимира Кадырбаева стала именно редакция детской газеты. Фотокоррес­пондент Олег Ионов (на снимке) на протяжении многих лет был настоящей легендой газеты «Дружные ребята». Его снимки публиковали «Правда», «Вокруг света», «Советская женщина», чешский журнал Foto. Фотограф участвовал в международных выставках и фотоконкурсах, среди наград – диплом выставки «За социалистическое фотоискусство» в ГДР, бронзовая медаль международной фотовыставки АГФА в номинации «Черно-белая фотография» в 1998 году и другие. Его снимок «Друзья» вошел в экспозицию Музея юмора в болгарском Габрово.

Трудился в газете известный писатель, драматург, журналист Адольф Арцишевский. Как отмечал сам Олжас Сулейменов, свое первое стихотворение он также опубликовал в «Дружных ребятах».

Главный редактор «Дружных» Альмжан Акбаров трудится в газете на протяжении 35 лет. По первому образованию он инженер-электрик, окончил Алматинский энергоинститут. По совету друга поступил на заочное отделение в КазГУ в то время, когда деканом факультета журналистики был доктор филологических наук, профессор Марат Барманкулов. Получив диплом, Альмжан Акбаров сразу приступил к работе в «Дружных» и по сей день предан любимой газете.

В 70-е годы тираж достигал 300 тыс. экземпляров. «Дружные» выходили по всему Советскому Союзу, помимо Казахстана газету выписывали и в Монголии, и в Болгарии. С 2004 года газета стала цветной и многостраничной.

В свое время издание было четырехполосным, выходило в свет два раза в неделю. Теперь газета объемом в 16 листов приходит к читателям один раз в неделю, по вторникам.

По словам главного редактора «ДР», газета в определенный период выпускалась и на 64 листах. На них не публиковалась реклама, все печатное пространство было наполнено исключительно статьями, различными репортажами, а также рассказами и стихами юных казахстанцев.

Как вспоминает редактор отдела Ольга Гумирова, в прошлом редакция, в которой работали 24 человека, занимала шесть кабинетов. В приемной проводили занятия для юнкоров, встречи с авторами, принимали именитых гостей.

– Кабинеты не пустовали никогда! – рассказывает Ольга Николаевна.

Сейчас в редакции в силу разных причин, в том числе и общих проблем, с которыми сталкиваются многие печатные СМИ в стране, все гораздо скромнее. Тем не менее она до сих пор остается республиканской.

– Мы публикуем заметки и статьи авторов со всего Казахстана. Материалы из глубинки ставятся на полосы в первую очередь. Среди авторов – и дети, и взрослые: учителя, преподаватели вузов, библиотекари, родители, руководители кружков и тренеры, профессиональные журналисты и писатели, – продолжает Ольга Гумирова.

На материалах «ДР» выросло не одно поколение казахстанцев. Путь газеты и ее коллектива отмечен государственными и другими наградами, но самым, пожалуй, главным достоинством «Дружных ребят», является неиссякаемый интерес к ней со стороны детей, ее главных читателей.

Эксперт в области коммуникаций Аида Досаева присоединяется к поздравлениям в адрес коллектива «Дружных ребят» и считает, что эта газета остается востребованной и читаемой.

– «Дружные» имеют свою аудиторию, очень важную, – отмечает Аида Досаева. – Доля детей в возрасте до 17 лет на 1 января 2022 года составляет 6,4 миллиона человек, а это как минимум 34% населения страны. Газеты «Дружные ребята», «Улан» и другие детские и юношеские издания необходимо поддерживать, помогать, ведь их целевая аудитория – это наше будущее, наш будущий электорат в том числе.

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