Любить конкретного ребенка

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
План Правительства РК на 2015–2017 годы по противодействию насилию в отношении детей не остался незамеченным в обществе. Беглый опрос по этой теме родителей, педагогов, сотрудников полиции не нашел противников программы. Мои собеседники наряду с рядом предложений высказали лишь одну озабоченность: это хорошее, нужное и актуальное дело не должно стать "одно­дневкой" (ради отчета) и не должно ограничиваться лишь проблемой сексуального насилия над детьми. Дескать, очень хорошо, что в школах прибавятся психологи, усилится видеонаблюдение. Прекрасно, что детям станут разъяснять, как безопасно идти в школу и домой, кого им следует остерегаться и как вести себя в возможных нештатных ситуациях. Все это, бесспорно, пойдет на пользу. Но кем-то сказано, что легко любить всех детей мира и трудно – конкретного ребенка. Поэтому нельзя допустить того, что противодействие насилию в отношении детей сведется лишь к общим инструкциям и регламентам, где дети станут представлять собой не индивидуумы, а массу.

Да, различные насильники и садисты – это отвратительно. Прискорбно, что число таких преступлений по сравнению с былыми годами растет. Но не в таком масштабе, чтобы говорить о "вселенском" бедствии. А ведь наших наследников следует оберегать и по другим поводам. Поднимите подшивки газет за последние годы, и вы найдете факты того, что в некоторых школах верховодят свои "паханы", что детей обкладывают данью, что в ряде регио­нов становится чуть ли не традицией, когда учащиеся одного учебного заведения нападают на сверстников из другого, и в ход порой идет даже огнестрельное оружие. Это разве не насилие над детьми?

А еще, положа руку на сердце, признаемся себе: разве педагоги и сотрудники ювенальной полиции, члены родительских комитетов досконально знают, какая ситуация в семье каждого ученика? Если это было бы так, то, возможно, не было бы мальчика из Тараза, зверски избитого своей мамой (этот случай "взорвал" Интернет). Не было бы и других, еще более страшных случаев, когда родители лишают детей жизни. Вот здесь нужна ежедневная, кропотливая работа, чтобы пресечь бытовое насилие над детьми.

А набившие оскомину факты отравления детей пищевыми продуктами в школьных столовых, летних лагерях отдыха, в других учреждениях? Последний случай – в Северо-Казахстанской области, в детском оздоровительном лагере "Серебряный бор" Кызылжарского района, где порядка 72 детей попали в больницу с подозрением на отравление и кишечные инфекции. Как уберечь детей от будущих возможных ЧП?

И еще. Отрадно, что в Казахстане начали контролировать Интернет, оберегая детей от чуждых идеологий, развращенного мировоззрения, жестокости и так далее. Эта работа должна быть продолжена с активизацией пропаганды национальных традиций и ценностей. То есть, обобщая предлагаемую программу в перспективе, надо дополнить ее, чтобы дети действительно были надежно защищены. Мы же говорим, что подрастающее поколение – это наше будущее. Так каким же оно будет, если детям исковеркают психику, внедрят в их умы чуждые нашему обществу понятия и образ жизни?

Мы в ответе за это.

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