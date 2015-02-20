Статьи Любить родную землю Асель МУКАНОВА

Эти слова можно смело отнести и к Майлыбаю Отебаеву – одному из ярких представителей отечественной нефтяной индустрии. Он стоял у истоков ее развития и сегодня продолжает дело всей своей жизни. Многогранность его личности поражает: ему удается заниматься не только сугубо производственными делами и научными разработками, но и по крупицам собирать то, что останется в веках.



Мы познакомились несколько лет назад, на праздновании 300-летия известного народного батыра Шотана Назарулы в Актау, потомком которого является Майлыбай Отебаев. Уже тогда меня поразило то, с каким трепетом относится нефтяник к своим предкам, к прошлому своего народа.



Отметив в прошлом году свой 60-летний юбилей, наш герой с теплотой вспоминает людей, сыгравших важную роль в его судьбе. В первую очередь это конечно отец Отебай Наятулы, который был простым сельским учителем и вместе с тем человеком с активной гражданской позицией. Семья была большая, десять детей, а Майлыбай – самый старший, и отец относился к нему не только как к первенцу, но и как к другу, помощнику.



Отец много вкладывал в образование своих детей. И поначалу Майлыбай хотел пойти по его стопам, стать педагогом. Но дяди подсказали: на Мангышлаке нужны нефтяники. Так Отебаев окончил Казахский политехнический институт им. Ленина и вернулся осваивать азы бурения в Узеньское управление буровых работ, которое в те годы возглавлял Насипкали Марабаев, вырастивший целую плеяду казахстанских нефтя­ников.



– Я безмерно благодарен судьбе за то, что на моем жизненном пути встретился Насипкали Марабаев. Он был личностью с большой буквы. Всесторонне развитый, эрудированный, очень внимательный и заботливый руководитель, – вспоминает наш герой. – Вновь прибывшим он сразу выделял квартиры и в остальном опекал и поддерживал молодежь. Но и требовал полной отдачи и трудолюбия. Слово Насипкали Марабаева было для жанаозенцев законом – настолько уважали его люди. Но вместе с тем он был очень простым и доступным.



Успех любого человека – результат его кропотливого и многолетнего труда. Долгие годы М. Оте­баев проработал в Узеньском УБР ПО "Мангышлакнефть": буровиком, старшим технологом, начальником смены, заместителем начальника управления. С 2000-го трудится в ТОО "КРУЗ" АО РД "КазМунайГаз", где занимал должность исполнительного директора, технического директора, а с 2014 года – начальника отдела охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. ТОО "Круз" обслуживает скважины на месторождениях Узень, Карамандыбас, Западного Тенге, Тасболат, Южного Жетыбая. За 13 лет коллективной работы предприятие преобразилось до неузнаваемости: сегодня это 18 бригад или без малого пятьсот специалистов.



Доктор технических наук, академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности М. Отебаев принимал участие в работе республиканских, а также международных конференций в Софии, Праге, Москве, Санкт-Петербурге, Оше, Киеве. Он является автором более 25 научных работ, 5 инновационных изобретений РК и двух учебников для вузов на казахском языке.



Хотелось бы особо отметить тот факт, что его разработки не остаются на бумаге, активно внедряются в производство. Сыновья Серикбай и Берикбай тоже трудятся в нефтяной отрасли, а дочь Светлана с отличием окончила юридический факультет КазГУ.



– Всегда вел здоровый образ жизни и старался не растрачивать время на пустяки. Помимо работы у меня сразу несколько хобби. Часто езжу по области, встречаюсь с аксакалами, другими интересными людьми, собираю материал, который даст богатую фактуру для дальнейших исследований, – так объясняет Майлыбай Отебаев свой личный и профессиональный успех.



