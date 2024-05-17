Люблю говорить на казахском, а еще больше – петь

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Военнослужащий Нацгвардии Антон Коротков не упускает возможности пообщаться на государственном языке и другим помогает его осваивать

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Антон – военнослужащий срочной службы в составе оркестра воинской части 5518 Регио­нального командования «Шығыс». По словам парня, ему круто повезло: он проходит армейскую выучку в рядах Национальной гвардии и одновременно занимается любимым делом – музыкой. У выпускника колледжа искусств уже и на будущее планы построены – он останется в составе военного оркестра по контракту.

– В первое время в подраз­делении, когда видели меня, прямо по лицам читалось: «С этим трудно будет общаться», – говорит солдат-срочник. – Начинали задавать мне вопросы на русском. А я по-казахски отвечаю. И сразу ноль «напряга» – все улыбаются, все довольны. Тем более что у меня нет акцента, а это всегда приятно удивляет.

Антон родом из старинного, многонационального и красивого села Катон-Карагай. Сегодня парень говорит рахмет своим родителям за то, что отдали его в казахский класс. За десять лет учебы казахский язык стал его вторым родным. Главная книга парня – «Қара сөз» – «Слова назидания» Абая. Он с ней столько литературных конкурсов прошел!

– Знания дали мне сплошные плюсы: я постоянно участ­вовал в конкурсах, на олимпиадах, на концертах. Ездил в Алматы, Астану, всю страну посмотрел, – рассказывает Антон.

Музыкой парень начал заниматься с семи лет. Песни на казахском – самые любимые. Они мелодичные, эмоциональные, запоминающиеся. Когда вышла композиция Кайрата Нуртаса и Нюши «Алматы түні», они с сестренкой тут же выучили ее и спели дуэтом.

– Зрители видели русского мальчика, исполняющего казахские песни, – с улыбкой вспоминает парень, – и столько добрых эмоций дарили!

Знание государственного языка Антон называет своими опорой и бонусом. У него большой круг друзей, и в любом уголке страны он может в буквальном смыс­ле с каждым найти общий язык. Во время призывной кампании при прохождении медкомиссии он по-казахски отчеканил врачам на все вопросы. Медики улыбались, и будущий гвардеец быстро прошел всех специалистов.

Сейчас Антон специально записался в группу, где солдаты срочной службы и конт­рактники могут заниматься государственным языком. Дважды в неделю под руководством профессионального преподавателя он по полтора часа упражняется в письме, чтении и разговорной речи. С его уровнем такие курсы не особо и нужны, но Антону общение на казахском доставляет удовольствие. И нравится помогать с языком другим военнослужащим.

– Службой доволен, казахский каждый день со мной, – по-военному четко заключает гвардеец.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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