Любовь без предрассудков

Гульканат и Александр познакомились по работе. Она – инженер-сметчик в строительной компании, он – системный администратор. А так как ее работа по большей части связана с компьютером, то после знакомства виделись довольно часто. За совместным времяпрепровождением и разговорами последовали долгие прогулки. А потом молодые люди поняли, что их искренняя симпатия переросла в сильное чувство.

– У нас много тем для разговоров, оба увлеченные люди, – рассказывает Гульканат. – Я с детства люблю рисовать, а когда в школе начали преподавать черчение, серьезно увлеклась этим предметом. Уже тогда решила, что стану инженером, неважно какой отрасли. Сейчас мне нравится заниматься дизайном интерьера, графическим дизайном, фотографией. Саша тоже очень разносторонний человек, в свое свободное время он изучает новые технологии в сфере IT, читает статьи на информационно-развлекательных порталах.

Когда молодые люди решили, что хотят идти рука об руку по жизни, встал вопрос, как сообщить родителям о своем решении. Родители Александра узнали об их отношениях раньше: по поведению сына поняли, что он готовится сообщить что-то важное.

– Мы оба переживали, как родственники отнесутся к нашему выбору, – продолжает Гульканат. – Родители Саши приняли меня очень тепло. Сегодня, даже если у нас есть какие-то разногласия, всегда встают на мою сторону. А вот мои близкие не сразу приняли мой выбор.

В семье Кульмаганбет очень серьезно относятся ко всему, что связано с семьей, продолжением рода. С малых лет учатся понимать, почему важна традиционная система родственных связей Жеті Ата. Конечно, родители в роли мужа для любимой дочери надеялись видеть хорошего казахского парня. А судьба преподнесла сюрприз – дочь полюбила русского.

Уважение к родителям, их мнению казахам прививают с детства, отметила Гульканат, первая реакция была не такой, как она надеялась, и какое-то время молодые встречались тайно.

– Я понимала позицию родителей, – вспоминает Гульканат. – Наша пара вызывала вопросы и у окружающих, даже во время прогулки видели, что на нас смот­рят с любопытством. И все же папа и мама очень меня любят и желают только счастья, по­этому согласились встретиться сначала с Сашей, а потом и его родителями.

Эти встречи стали решающими – родственникам ее избранник и его семья очень понравились. Главное, они увидели и поняли, что он очень воспитанный, внимательный, с уважением относится к своим родным. Теперь он любимый куйеу бала, в семью его приняли как родного.

Сегодня в молодой казахско-русской семье подрастает сын Марсель, ему уже два года и пять месяцев. Такое интересное имя для ребенка выбрали сами родители. Во-первых, друзья в шутку называют Александра французом, рассказала Гульканат, и даже имя ему подобрали – Джордж. Никто не помнит, откуда пошла эта шутка, но она прижилась. Александр не против. Во-вторых, город Марсель часто удостаивается от историков таких эпитетов, как неприс­тупный, непобедимый. Третья составляющая Марс – планета и Бог войны. Родители уверены, что сын вырастет мужественным и непобедимым, под стать своему имени.

Сейчас молодые супруги углуб­ленно изучают английский, потом Александр намерен заняться казахским языком. Домашние разговоры у родни жены он уже понимает, но объясниться ему пока сложно.

– Дело в том, что у нас дома по-русски не говорят – только на родном языке, – пояснила Гульканат. – Казахский Саша будет учить вместе с сыном, ведь родители с обеих сторон настаивают на том, что ребенок должен говорить на языке матери. Просят нас больше говорить дома, больше давать ему информации на казахском.

Гульканат уверена, что сын запросто освоит три языка – русский, казахский и английский, ведь сама она до пятого класса школы по-русски вообще не говорила. Девушка училась в казахской школе, когда понадобился русский язык для учебы и подготовки к поступлению в вуз, начала совершенствовать знания.

– Мне языки даются легко, плюс обучающий контент в Интернете раньше был в основном русскоязычный, – отметила она. – Очень помогли переводы больших объемов информации.

Знания супруги получают с прицелом на будущее – есть разные планы, в том числе перебраться в другой город, побольше. Еще до рождения ребенка они даже хотели уехать на постоянное место жительства в Канаду. В этой стране нужны специалисты их профессий и уровня. Но когда появился сын, признаются супруги, все изменилось. Теперь они даже и мысли не допускают уехать далеко от семьи.

– Родная земля не отпускает, – считают Гульканат и Александр. – Даже из Жезказгана не очень хочется уезжать, хотим жить рядом с родственниками. Если же решимся на переезд в большой город, то только в Казахстане. Наши родители считают, что в мегаполисе больше перспектив для карьерного рос­та и возможностей для всестороннего развития ребенка, не говоря уже о медицине. Но, если честно, нам и здесь хорошо, ведь сын еще маленький, а родители очень нам помогают.

Жезказган только недавно вновь обрел статус областного центра, город начали приводить в порядок. Однако всем жителям, особенно молодежи, хотелось бы больше возможностей для дополнительного образования детей, да и взрослых тоже, больше курсов, мастер-классов. Этого очень не хватает, признаются молодые супруги.

Впрочем, скучать им некогда – родственников в Казах­стане немало. А еще Александр и Гульканат любят горы Алматы и родные Улытауские и ста­раются по возможности выезжать на природу. Да и праздников семейных и национальных теперь прибавилось. Один из самых любимых – Наурыз. У семейной четы есть даже праздничные казахские национальные кос­тюмы на выход.

– Мы равно чтим традиции ислама и православия, и споров на эту тему никогда не возникало, – поделилась Гульканат. – Когда родился сын, делали тусау кесер, шілдехана, 40 дней отмечали с соблюдением всех канонов. Я тогда узнала, что схожие традиции есть и у православных.

История религий заинтересовала девушку еще во время учебы в вузе: как возникли, почему есть отличия. Много читая, поняла для себя, что все вероисповедания объединяет вера в созидательную силу любви и доброты. Делай добро людям, относись к ним с уважением – того же правила жизни придерживается ее муж. Общие принципы, идеалы, взгляды на жизнь – возможно, одна из причин, почему они так легко сдружились, а потом полюбили друг друга.

В окружении Гульканат и Александра есть и другие интернациональные семьи, где подрастают дети, и живут они тоже счастливо.

– В современных семьях нет разделения обязанностей как таковых, – говорят супруги. – Если один занят, другой может вымыть посуду или вынести мусор. Но больше всего мы любим заниматься домашними делами вместе, это весело и очень сближает.