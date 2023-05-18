Любовь, камзол и весна Статьи 18 мая 2023 г. 1:30 3 Андрей Кратенко Выставка, посвященная выдающейся женщине XIX века Айганым Саргалдаккызы, открылась в музейном комплексе «Резиденция Абылай хана» в Петропавловске. Фото краеведческого музея СКО Бабушка Айганым оказала значительное влияние на воспитание своего внука Шокана Уалиханова. Она также взяла на себя управление родовым поместьем Сырымбет после смерти мужа – Уали-хана. В 2023 году исполняется 240 лет со дня рождения Айганым Саргалдаккызы. Выставка «Айғаным сарыдала қызы» дала возможность познакомиться с вехами ее жизни, а также лучше понять историю региона. Уникальным экспонатом на выставке стал камзол Айганым, который привезли в Петропавловск из Сырымбетского историко-этнографического музея имени Ш. Уалиханова. Всего же здесь представлено более 30 вещей, все они найдены в ходе археологических раскопок в усадьбе Айганым. На открытии выставки выступил директор Сырымбетского историко-этнографического музея Уалихан Кулбаев, который, в частности, сообщил, что благодаря бабушке Айганым из царской казны было выделено 5 000 рублей для строительства усадьбы с жилым домом, медресе, баней, хозяйственными постройками, мечетью и мельницей. Родилась Айганым в 1783 году. Мать была дочерью узбека, а отец Саргалдак – образованным человеком из рода ходжей, который приложил все усилия, чтобы дать дочери достойное образование. Айганым училась арабскому, чагатайскому и персидскому языкам, читала произведения восточных мыслителей. Позже овладела русским и французским языками. Мужем Айганым стал значительно старший по возрасту султан Уали, сын Абылай-хана, который еще при жизни отца показал себя толковым военачальником и дипломатом. Не случайно именно его избрали ханом Среднего жуза. Смерть настигла Уали в 1819 году, его владения достались младшей жене Айганым. После смерти мужа Айганым стала пользоваться ханской печатью. Официально ее ханство продлилось недолго – до указа, упраздняющего этот титул, а неофициально она еще очень долго считалась главной, вела обширную переписку и решала судьбы народа. Аул Сырымбет был разрушен в 1930-х годах. Из бревен одного здания построили Дом культуры в районном центре Саумалколь. В 1980-х годах здесь начались археологические раскопки, местные жители помогли археологам Санкт-Петербурга найти фундаменты пяти домов. В 1993 усадьбу бабушки Айганым восстановили. Сейчас здесь находится музей Шокана Уалиханова. В его фондах хранятся 8 тыс. экспонатов, в том числе рукописи и личные вещи ученого. #СКО #музей #Петропавловск #память #история #Бабушка Айганым #Айганым Саргалдаккызы #Аул Сырымбет