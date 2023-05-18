Любовь, камзол и весна

Бабушка Айганым оказала значительное влияние на воспитание своего внука Шокана Уалиханова. Она также взяла на себя управление родовым поместьем Сырымбет после смерти мужа – Уали-хана.

В 2023 году исполняется 240 лет со дня рождения Айганым Саргалдаккызы. Выставка «Айғаным сарыдала қызы» дала возможность познакомиться с вехами ее жизни, а также лучше понять историю региона.

Уникальным экспонатом на выставке стал камзол Айганым, который привезли в Петропавловск из Сырымбетского историко-этнографического музея имени Ш. Уалиханова. Всего же здесь представлено более 30 вещей, все они найдены в ходе археологических раскопок в усадьбе Айганым.

На открытии выставки выступил директор Сырымбетского историко-этногра­фического музея Уали­хан Кулбаев, который, в частности, сообщил, что благодаря бабушке Айганым из царской казны было выделено 5 000 рублей для строительства усадьбы с жилым домом, медресе, баней, хозяйственными постройками, мечетью и мельницей.

Родилась Айганым в 1783 году. Мать была дочерью узбека, а отец Саргалдак – образованным человеком из рода ходжей, который приложил все усилия, чтобы дать дочери достойное образование. Айганым училась арабскому, чагатайскому и персидскому языкам, читала произведения восточных мыс­лителей. Позже овладела русским и французским языками.

Мужем Айганым стал значительно старший по возрасту султан Уали, сын Абылай-хана, который еще при жизни отца показал себя толковым военачальником и дипломатом. Не случайно именно его избрали ханом Среднего жуза. Смерть нас­тигла Уали в 1819 году, его владения достались младшей жене Айганым.

После смерти мужа Айганым стала пользоваться ханской пе­чатью. Официаль­но ее ханство продлилось недолго – до указа, упраздняющего этот титул, а неофи­циально она еще очень долго считалась главной, вела обширную перепис­ку и решала судьбы народа.

Аул Сырымбет был разрушен в 1930-х годах. Из бревен одного здания построи­ли Дом культуры в районном центре Сау­малколь. В 1980-х годах здесь начались археологические раскопки, местные жители помогли археологам Санкт-Петербурга найти фундаменты пяти домов.

В 1993 усадьбу бабушки Айганым восстановили. Сейчас здесь находится музей Шокана Уалиханова. В его фондах хранятся 8 тыс. экспонатов, в том чис­ле рукописи и личные вещи ученого.