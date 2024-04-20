Любящим родителям нечего бояться

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Председатель ОЮЛ «Союз кризисных центров», член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Зульфия Байсакова поддерживает закон о защите прав женщин и детей и развеивает фейки о нем.

– Зульфия Мухамедбековна, Парламентом принят закон о безопасности женщин и детей. Еще на стадии обсуж­дения он сопровож­дался фейками о том, что закон якобы дает избыточное право на изъятие детей из семей. При том, что на самом деле этот вопрос даже не обсуждался. Нормы, регулирующие эту процедуру, были отражены в прежнем законодательстве и никаких изменений не претерпели. Попрошу Вас как представителя гражданского общест­ва прокомментировать эту тему...

– Согласно Конституции, каждый ребенок в нашей стране защищен государством. Поэтому все законодательные нормы направлены на защиту прав детей. Изъятие ребенка из

семьи происходит в случае, если он является жертвой бытового насилия, жестокого обращения и если в отношении ребенка осуществлялись действия, не способствующие развитию его жизнедеятельности. Процедура совершается составлением протокола по решению специа­листов нескольких ведомств. На основании этого ребенок изымается из семьи и временно размещается в центрах поддерж­ки семьи. Такая норма в РК существует с 2013 года. Согласно этой норме, до решения суда ребенок изымается из семьи, размещается в центре, а затем, когда собираются все документы, комиссией по делам несовершеннолетних принимается решение о ходатайстве перед судом о лишении или ограничении родительских прав. В этот период времени родители могут доказать свою состоятельность как родителей, могут использовать это право, но ребенок будет временно находиться под присмотром госструктур. Никто не оспаривает, что ребенку лучше жить в семье, но когда родители ведут асоциальный образ жизни, у них необходимо забирать ребенка ради его собственного блага.

Отмечу, что Комиссия по правам несовершеннолетних, сос­тоящая из 20 человек – специалистов, работающих в области защиты прав и продвижения интересов детей, – всегда принимает решение в наилучших интересах ребенка, тщательно изучая каждый кейс.

– На Ваш взгляд, откуда эти панические настроения у населения?

– По всей видимости, люди сталкивались с такими случаями, когда ребенка изымали из семьи. Нужно понимать, что это всегда очень сложная ситуа­ция для всех сторон и прежде всего для ребенка. Для него родители всегда будут самыми лучшими, просто потому что других он не знал. Но задача компетентных органов – обеспечить безопасность, жизнь и здоровье ребенка, и поэтому приходится принимать очень сложные решения. Но, поверьте, никогда ребенка не изымут из семьи без веских оснований, и всегда родителям дается шанс вернуть детей.

– Можно ли сказать, что любящим, ответственным и заботливым родителям нечего бояться?

– Думаю, да, так утверждать можно. Нас всего 20 миллионов, одна треть населения – это дети, и они должны находиться под постоянным контролем. Каждый шестой ребенок в нашей стране является свидетелем насилия, а право обратиться в органы, заявить, что он, мама или сестра стали жертвами бытового насилия, остается за взрослыми. Дети не могут обратиться до сих пор, у них нет права обратиться в уполномоченные органы без опекуна или родителя, и это право остается невыполненным – дети реально не могут получить эту защиту. В связи с этим необходимо реализовать право ребенка быть услышанным. Для этого необходимо на законодательном уровне снизить возрастной порог ребенка, когда он может написать заявление в госорганы, обратиться в организации здравоохранения. Сегодня ребенок может воспользоваться рядом услуг только в сопровождении опекуна или родителей, что приводит к тому, что ребенок замалчивает о своих проблемах.

Также важно прививать в обществе культуру ответственного родительства. К сожалению, образовательный уровень родителей падает. У нас в кризисном центре была женщина 25 лет, и она не хотела отдавать старшего ребенка в школу, так как считала, что он должен помогать ей ухаживать за детьми. Родители не всегда понимают свою ответственность за детей. Поэтому кризисные центры, центры поддержки семьи должны помогать таким семьям и стать центрами социального притяжения, где каждый родитель может прийти, проконсультироваться, получить помощь и поддержку в вопросах воспитания детей. Необходимо прописать пошаговые действия, направленные на поддержку родителей. И это обязанность государства для развития понимания целей родительства.