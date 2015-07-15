Люди перекати-поле

Подготовлено на основе открытых источников

Одной из серьезных проблем, с которой Европейский союз столк­нулся еще много лет назад, стал огромный приток мигрантов. Но если в недавнем прошлом большинство из них приезжало легальным путем – по рабочим и студенческим визам, схемам воссоединения со своими семьями либо оформляя документы беженцев, то сегодня картина изменилась.Дестабилизация социально-политической ситуации на Ближнем Востоке и в Африке, вооруженные войны и конфликты повлекли за собой экономический коллапс в государствах «арабской дуги», стали представлять реальную угрозу жизни и безопасности местного населения. Жители начали покидать свои дома в поисках стабильного существования. И в первую очередь их взоры обращались в сторону Европы. По оценкам еврочиновников, фактор «арабской весны» на 50% увеличил число фактов нелегальной миграции в страны ЕС.Для многих граждан стран «третьего мира» эмиграция в развитые государства Запада представляется единственным шансом на обретение не только мало-мальски приемлемого достатка, но и долгожданного спокойствия, избавления от постоянных войн и переворотов, межэтнических конфликтов. Жизнь в любой стране Европы для большинства мигрантов представляется куда более безопас­ной, нежели жизнь в родных государствах. Иначе вряд ли бы они уезжали.Впрочем, отмечается отток населения и из некоторых бедных европейских стран: их граждане стремятся перебраться в более развитые – соседние. К примеру, о растущем количестве мигрантов передают СМИ Германии. Количество соискателей статуса беженца в первой половине 2015 года здесь увеличилось больше чем в два раза. Причем почти каждый второй мигрант приезжает в ФРГ с Балканского полуострова.В первой половине 2015 года в Германии было подано 179 037 заявлений на получение политического убежища, что на 132% превышает показатели аналогичного временного отрезка в предыдущем году. Об этом передала газета Die Welt со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF). На первом месте по количеству мигрантов осталась Сирия – оттуда прибыло почти 34 500 соискателей статуса беженца.82 243 человека мигрировали в ФРГ из Косово, Албании, Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории. Немецкие власти удовлетворили 34,7% всех заявлений от иностранцев, желающих получить статус беженца в Германии.После ознакомления с актуальными статистическими данными министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер заявил, что немецкие госслужащие теперь должны «быстрее и четче находить различия между действительно нуждающимися в защите людьми и другими лицами, которые никоим образом не могут рассчитывать на право проживания в Германии». По прогнозам немецкого правительства, всего в 2015 году будет подано до 450 000 заявок на получение политического убежища.Проблема наплыва мигрантов со всей остротой встала в Венгрии, где военные строители даже приступили к возведению стены на государственной границе с Сербией. Это попытка местных властей остановить поток нелегальных мигрантов.Строительные работы стартовали в пригороде города Морахалома, где тяжелая техника и бульдозеры начали подготавливать почву для дальнейшего возведения искусственной преграды. Длина «пробного участка» заграждения составит 150 м, передает AP.«В день примерно 1 000 нелегалов пересекает границу Венгрии, поэтому нелегальная миграция является очень большой проблемой для нашей страны. В связи с этим необходимо принимать срочные меры», – заявили в местном правительстве. Официальный представитель кабинета министров Золтан Ковач отметил, впрочем, что возведение стены является временной мерой.«Строительство идет в соответствии с изначальным расписанием и планом», – пояснил он. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что стена высотой 4 м будет построена в 8–10 зонах, которые «наиболее подвержены наплыву нелегалов», расположенных вдоль 175-километровой границы с Сербией. По информации агентства, только с начала 2015 года около 80 тыс. мигрантов и беженцев прибыли на территорию Венгрии. Более 80% из них приехали из стран, где идут боевые действия, таких как Сирия, Ирак и Афганистан.Большинство приезжих просят официальное убежище в Венгрии, однако некоторые из них затем отправляются в более обеспеченные страны (Германия, Швеция), даже не дожидаясь, пока их прошение удовлетворят.…По данным Национальной статис­тической службы Великобритании, число трудящихся в стране – приезжих из Восточной Европы – выросло на 23% и составило в 2014 году почти 900 тыс. человек. Иными словами, британскому правительству не удалось достичь цели пятилетней давнос­ти, а именно: сократить к 2015 году поток мигрантов до 100 тыс. человек в год. Кстати, в богатую Англию мигранты прибывают не только из Восточной, но и из Западной Европы. Отсюда их поток увеличился на 10%.О намерении Великобритании ограничить поток мигрантов из стран Евросоюза уже неоднократно заявлял премьер-министр страны. Более того, Дэвид Кэмерон даже предлагал провести референдум о выходе страны из Евросоюза, если ситуация не изменится.Премьер подчеркнул, что не ставит под сомнение общие принципы ЕС, но считает несправедливым, что мигранты пользуются высокими британскими пособиями по безработице и бесплатным здравоохранением. Кэмерон также сообщил, что пос­ле присоединения к ЕС Польши в Британию приехало более полутора миллионов поляков. Сейчас здесь опасаются потока мигрантов из Румынии и Болгарии.С января для граждан этих стран открыт свободный въезд в Туманный Альбион. По подсчетам экспертов, в Великобританию приедет около 300 тыс. жителей Румынии и Болгарии. Эти страны присоединились к Евросоюзу еще в 2007 году, но для них ранее действовал мораторий на беспрепятственный въезд в Британию.По данным греческой газеты «Катимерени», только за последние 2 дня береговая охрана Греции подобрала в Эгейском море 1 200 нелегалов. А всего с начала текущего года в Элладу перебралось более 30 тыс. беженцев, в основном из охваченной войной Сирии. Известно, что сотни людей утонули, пытаясь попасть в вожделенную Европу.Примечательно, что количество мигрантов из зон конфликтов в районе Средиземноморья растет в геометрической прогрессии: если в 2012 году в территориальных водах Греции удалось задержать 3 тыс. мигрантов, то в 2013-м это число выросло до 10 тыс., а в 2014-м – перевалило за 20 тыс.Хлынули мигранты (прежде всего из Африки) и в Италию, ощутившую основной удар иммиграционной волны. Причем значительное число беженцев гибнет в дороге.Утром 19 апреля мальтийские СМИ сообщили об очередном инциденте с африканскими мигрантами, перебиравшимися в Европу. Судно, на котором находились 700 жителей Ливии, перевернулось в 200 км к югу от итальянского острова Лампедуза (расстояние до африканского берега – около 113 км). Спасти удалось только 30 человек, предположительно сотни граждан утонули.Аналогичный случай произошел 15 апреля, когда недалеко от берегов Италии затонуло судно, также перевозившее мигрантов из Ливии. Погибло около четырехсот человек, среди которых было немало детей. Точное количество жертв неизвестно, так как регистрацией пассажиров никто не занимался. По данным итальянской береговой охраны, на пароме было 550 человек, из которых удалось спас­ти только 144 пассажира.Чаще всего тела погибших в таких катастрофах итальянские власти вылавливают из моря неделями. К примеру, в октябре 2013 года после крушения корабля с мигрантами из Сомали и Эритреи было обнаружено 111 тел, в том числе трое грудных детей, еще 200 человек были объявлены пропавшими без вести. Тогда итальянское правительство объявило траур, а в школах по всей Италии прошла минута молчания.Президент страны Джорджо Наполитано назвал трагедию «бойней невинных». А когда главу департамента здравоохранения острова Лампедуза Пьетро Бартоло журналисты спросили, какая помощь ему нужна для ликвидации последствий катастрофы, он ответил довольно кратко: «Гробы, гробы и катафалки». Как заявил в свою очередь представитель UNICEF в Италии Андреа Йакомини, у берегов Италии происходит гуманитарная катастрофа, а Средиземное море уже превратилось в кладбище.Жители беднейших стран из Северной Африки бегут в Европу в надежде закрепиться на континенте. Их жизнь на родине настолько ужасна, что перспектива утонуть при переправе на ветхой барже или надувной лодке не может их остановить. По данным Би-би-си, всего за одну неделю апреля возле берегов Италии были подобраны на лодках 8 000 мигрантов. Существенную часть из них составляли дети и беременные женщины, которые часто оказывались посреди моря без еды и пресной воды. Многие, к слову, погибают именно от обезвоживания, так и не достигнув европейского берега.Для перевозки мигрантов контрабандисты используют различные транспортные средства. Чтобы избежать столкновения с пограничными службами, судно просто ставят на автопилот и направляют к берегам Италии, а там его уже пытаются перехватить итальянские власти. По данным Frontex (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ), нелегальные транспортировщики людей нередко даже обстреливают корабли Евросоюза, чтобы предотвратить конфискацию своих лодок.Сами пассажиры зачастую не знают, что команда уже покинула судно, а они предоставлены самим себе. К примеру, недавно неподалеку от греческого острова Корфу был обнаружен брошенный командой молдавский сухогруз «Блю Скай Эм», на борту которого в ужасающих условиях находилось около тысячи жителей Ирака и Сирии, пытавшиеся нелегально проникнуть в Европу. Их удалось найти лишь после того, как один пассажир поймал сигнал сотовой связи, позвонил по единому номеру спасения 112 и сообщил, что уже неделю люди на судне не видели еды и питья и не знают, где находятся. Береговая охрана, обнаружив «Блю Скай Эм», поднялась на борт, отключила автопилот и привела судно в итальянский порт Галлиполи.В январе 2015 года европейские власти обнаружили в Средиземном море 73-метровое судно «Эзадин» под флагом Сьерра-Леоне. Построен­ное еще 50 лет назад, оно предназначалось для перевозки скота, но на его борту находились 400 нелегальных мигрантов, в том числе много маленьких детей и беременных женщин. На этот раз один из мигрантов сумел воспользоваться корабельной радиостанцией и сообщил береговой охране, что корабль остался без команды и двигается на автопилоте.В общей сложности в 2014 году в Италию через Средиземное море прибыли 170 тыс. мигрантов, и еще как минимум 3 500 человек погибло по дороге. При этом во все страны Евросоюза в 2014 году приехали незаконно 280 тыс. мигрантов, то есть более половины всех незаконных мигрантов ЕС прибывает к итальянским берегам.В настоящий момент в основном речь идет о беженцах из Ливии. С момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году она как государство де-факто прекратила свое сущест­вование, что только способствовало притоку беженцев из этой страны. Помимо ливийцев в мигрантах значатся выходцы из Марокко, Туниса, Египта и Алжира, а также из бывших итальянских колоний Сомали и Эритреи. Остановить поток беженцев не помогают даже достаточно жесткие правительственные решения, облегчающие их депортацию на родину.Европа, столкнувшаяся с самым большим потоком беженцев со времен Второй мировой войны, ищет выход из создавшейся ситуации. Усиление миграционных потоков и гибель мигрантов стали главной политической темой в ЕС. Председатель Европарламента Мартин Шульц назвал Средиземное море «самой смертельной границей в мире».«Мы понимаем, что положение тяжелое, и почти уверены, что в ближайшие недели и месяцы будет еще хуже по мере улучшения погоды и продолжения военных конфликтов в прилегающих странах. Мы должны заявить откровенно, что Еврокомиссия не может сделать все, у нас нет ни серебряной пули, ни панацеи, которая помогла бы остановить этот процесс», – заявила журналистам пресс-секретарь комиссара ЕС по внутренним делам Наташа Берто.У структур ЕС нет ни финансирования, ни политической поддержки со стороны правительств для создания общих пограничных сил, которые могли бы справиться с наплывом беженцев. Есть специализированное агентство ФРОНТЕКС, которое призвано оказывать содействие странам союза в охране границ. Оно помогает сейчас итальянской береговой службе в Средиземном море. Но, имея годовой бюджет в 90 млн евро, ФРОНТЕКС не может работать как полноценная пограничная и тем более поисково-спасательная служба.«Люди на лодках» в Средиземном море – это гуманитарная проблема. Но высказываются опасения, что вместе с беженцами могут переправляться боевики ИГИЛ и прочие террористы. Особенно теперь, после ужесточения миграционного контроля в аэропортах, Средиземное море может стать их единственными воротами в Европу.Среди срочных мер, предложенных европейскими министрами, – усиление совместных поисково-спасательных операций «Тритон» и «Посейдон». На них выделят больше денег, расширят зону действий до территориальных вод Ливии и, если понадобится, других стран региона.ЕС объявляет войну «торговцам живым товаром», организаторам нелегальных перевозок. Предложено отбирать у них и уничтожать плавсредства, чтобы они не могли их больше использовать. Европейский комиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос сообщил о политическом решении начать «военно-гражданскую операцию по захвату и уничтожению судов, используемых работорговцами». Эта мера зарекомендовала себя в операции ЕС «Аталанта» против пиратов у берегов Сомали, в числе прочих помогла победить пиратство.На торговле людьми наживаются в условиях упадка экономики противоборствующие ливийские группировки, криминальные и террористические группы, а также их «партнеры» в Италии и других странах ЕС. «Бизнесмены от работорговли» предлагают желающим полный тур в один конец из Африки до богатых стран севера Европы за полторы-две тысячи долларов.Все это побуждает лидеров стран ЕС и Брюссель сосредоточиться на мерах по спасению жизней людей, укреплении взаимодействия между правительствами и институтами ЕС, сдерживании потоков нелегальной миграции, поддержке стран союза, принявших главный удар.В планах ЕС также более равномерное распределение беженцев между странами союза, быстрая репатриация тех, кто не подпадает под статус беженца, присутствие ЕС в странах происхождения мигрантов, например, в Нигере, работа с правительствами стран транзита.Наряду с этим, как передает Reuters, лидеры стран Евросоюза согласились в течение двух лет распределить 40 тыс. мигрантов из Греции и Италии, чтобы противостоять миграционному кризису в Средиземноморье. Об этом говорится в проекте, подготовленном по итогам недавнего саммита в Брюсселе. Согласно документу, в переселении мигрантов из Греции и Италии будут участвовать все страны – члены Евросоюза. При этом решение о том, как именно они будут распределяться, намечено принять позже.Страны ЕС также обязуются переселить 20 тыс. беженцев непосредственно из таких стран, как Сирия, Ирак или Афганистан.Решение о способах разделения мигрантов среди государств – членов Евросоюза должно быть принято в конце июля, говорится в соответствующем проекте. Критерии будут включать в себя такие факторы, как размер экономики государства и численность населения. Предполагается, что данная система заменит собой непопулярное предложение о введении Еврокомиссией обязательных квот для каждой страны. Против введения квот выступили 10 государств Европейского союза: Великобритания, Франция, Испания, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Эстония, Латвия и Литва.В целом пока никто не имеет ясного представления о том, как остановить катастрофу, которую одни сравнивают с нашествием варваров на закате Римской империи, другие – с работорговлей в эпоху освоения Америки. А ведь трагедия происходит в ХХI веке.