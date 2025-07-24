В Алматинской области вынесен приговор в отношении 47-летнего жителя Каскелен, обвиненного в совершении мошенничества в крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Было установлено, что злоумышленник, представившись сотрудником акимата, пообещал гражданам содействие в оформлении жилья по государственной ипотечной программе для малообеспеченных семей. Он уверял, что может помочь получить квартиру под низкий процент в короткие сроки — от двух до трех месяцев, таким образом, завладел деньгами 47 граждан. Общий ущерб составил 110 млн тенге.

Спустя несколько месяцев, когда обещанное жилье так и не было предоставлено, потерпевшие обратились в полицию. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов собрали достаточную доказательную базу. Вину подозреваемого удалось полностью доказать. Как выяснилось, мужчина получил высшее образование, но официально нигде не работал.

«Суд приговорил мужчину к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы. Согласно решению суда, он обязан возместить потерпевшим 75 млн тенге, которые не были возвращены до начала судебного разбирательства, а также покрыть судебные издержки», – детализировали в правоохранительных органах.

Житель Алматинской области будет отбывать наказание в учреждении ДУИС по области Абай.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и не доверять обещаниям о льготных условиях приобретения жилья от лиц, не имеющих официальных полномочий.