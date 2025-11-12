Магнит для сельских инвестиций

Инвестиции
8
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Насыщенной оказалась рабочая поездка акима области Марата Султангазиева в Енбекшиказахский район. Глава региона ознакомился с ходом исполнения ряда проектов, от которых напрямую зависит качество жизни сельчан.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Первым пунктом рабочего маршрута стало ТОО «Baltabai Den» в селе Балтабай, специализирующееся на консервации и сушке семян кукурузы. На предприятии создано 30 рабочих мест, функционируют четыре зерносушилки. Нынче объем принятых семян кукурузы достиг 20 тыс. тонн.

Представители акимата облас­ти посетили также ряд строительных площадок. На одной из них возводится комплекс по сушке и хранению зерновых и масличных культур, а также выпуску комбикормов.

Как рассказал глава компании QazEcoDan Казбек Кайралапин, инвестиции в проект составили почти 10 млрд тенге. Рядом с будущим комплексом пролегают железная дорога и автотрасса республиканского значения, что обеспечивает объекту выгодную логистику.

– Сюда будут поставлять значительные объемы кукурузы, сои, пшеницы, других зерновых и бобовых культур, – пояснил Казбек Кайралапин. – Проект даст импульс росту посевных площадей и урожайности у местных полеводов, позволит увеличить мощности перерабатывающих предприятий, хранилищ и зернотоков. В регионе будут созданы новые рабочие места, откроются курсы повышения квалификации специалистов.

Еще на одной площадке, где побывала делегация акимата, ведется строительство завода по выпуску фруктовых и овощных концентратов и пюре. Стои­мость проекта – 9,5 млрд тенге. Завод рассчитан на годовую переработку до 70 тыс. тонн фруктов и овощей. Из этого объема плодов планируется выпускать 6,2 тыс. тонн концентрированного сока и 6 700 тонн пюре.

По словам директора ТОО «Qazaq Global Food JV» Ержана Жуматаева, выбор Енбекшиказахского района для постройки завода обусловлен близостью к поставщикам сырья – здесь сосре­доточено большое чис­ло садоводческих и овощевод­ческих хозяйств. Стратегическим парт­нером по экспорту готовой продукции выступает турецкая компания Göknur Gıda – один из крупнейших в мире производителей органических соков и концентратов. Заключено соглашение с Банком развития Казахстана об открытии кредитной линии. На предприятии создадут около 100 постоянных рабочих мест.

Представители органов власти ознакомились также с ходом строительства молочно-товарной фермы в селе Корам. Как отметил представитель КХ ­Рауан Манкеев, здесь планируется содержать свыше 600 коров голштинской породы. Уже смонтировано оборудование, объект завершен на 85%. Ввод его в строй намечен на весну следующего года.

К слову, в ходе встреч предприниматели выразили благодарность представителям местных властей за комплексную поддержку в предоставлении земельных участков, подготовке разрешительной документации, обеспечении инфраструктурой. В свою очередь глава региона заверил бизнесменов, что имею­щиеся проблемные вопросы будут решены.

Важно, что сдача строящихся предприятий в эксплуатацию позволит местным фермерам обеспечить стабильный сбыт выращенного урожая, а также снизит зависимость внутреннего рынка от импорта переработанной сельскохозяйственной продукции.

– Алматинская область вошла в число регионов с наилучшими показателями по привлечению инвестиций, – подчеркнул Марат Султангазиев. – Система взаимодействия с инвесторами должна и впредь работать четко и слаженно. Для нас это приори­тетная задача. Безусловно, при осуществлении проектов могут возникать сложности. Мы постараемся помочь в их решении, поскольку снижение рисков и устранение бюрократических барьеров напрямую влияет на инвестиционный климат.

Рабочая поездка продолжилась в поселке Шелек, где рабочей группе акимата области доложили о скором завершении строительства водопровода протяженностью 124 км. На осуществление проекта потрачено 5,1 млрд тенге. До конца года планируется ввести ­объект в эксплуатацию, к системе центрального водоснабжения будут подключены около 8 тыс. абонентов.

Здесь же, в Шелеке, завершается реконструкция канализационных сетей. Построен склад накопления сточных вод, установлена станция био­логической очистки. Кроме того, подготовлена проектно-­сметная документация на реконструкцию линий электропередачи, строительство восьми блочно-модульных котельных.

#аким #Енбекшиказахский район #Марат Султангазиев

