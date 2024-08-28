Магнитная буря вновь обрушилась на Землю

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранним утром 28 августа Землю накрыла магнитная буря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на центр «Фобос»

Вчера вечером модели, прогнозирующие будущее состояние геомагнитного поля, обещали, что предстоящий день пройдёт при небольших колебаниях геомагнитного поля от слабого до неустойчивого, и только в ночь на среду ожидались кратковременные и слабые возмущения магнитосферы Земли, недостигающие уровня магнитных бурь.