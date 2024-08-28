Магнитная буря вновь обрушилась на Землю

Средняя магнитная буря класса G2 началась сегодня после 03:00 часов
Ранним утром 28 августа Землю накрыла магнитная буря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на центр «Фобос»
Вчера вечером модели, прогнозирующие будущее состояние геомагнитного поля, обещали, что предстоящий день пройдёт при небольших колебаниях геомагнитного поля от слабого до неустойчивого, и только в ночь на среду ожидались кратковременные и слабые возмущения магнитосферы Земли, недостигающие уровня магнитных бурь.
«Фактически, после 3 часов ночи на Земле началась средняя магнитная бури класса G2 – это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь. Скорее всего, магнитная буря будет непродолжительной и её интенсивность усиливаться не будет», - отметили специалисты.