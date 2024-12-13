Макрон назначил нового премьер-министра

Европа
45
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Им стал Франсуа Байру  

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На выбор кандидатуры ушло 9 дней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз.

Президент Франции назначил премьер-министром Франсуа Байру, сообщили после полудня в Елисейском дворце. Предыдущее правительство Мишеля Барнье продержалось три месяца. Переговоры о формировании правительства обещают быть непростыми, отмечают аналитики.

Франсуа Байру, центрист и верный соратник президента Эммануэля Макрона.

Объявление было сделано после того, как Макрон и Байру почти два часа беседовали в Елисейском дворце в пятницу утром.

Состав нового кабинета будет обнародован в ближайшие дни. Теперь Байру предстоит сформировать правительство, которое не будет свергнуто депутатами.

Перед новым премьер-министром и его кабинетом будет стоять сложная задача утвердить бюджетный план страны на 2025 год в нижней палате парламента, где царит ожесточенный раскол.

Нынешний парламент разделен на три различных блока, не имеющих явного большинства после прошедших летом внеочередных выборов.

 

#Франция #Макрон #премьерминистр #ФрансуаБайру

Популярное

Все
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Это счастье – стать родителями
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Мост для межэтнического общения
Ее часто спрашивают: «Руың кiм?»
Как защититься от харассмента?
И дольше века газетный день
Карасайское послание из прошлого
Ряды Международного Панфиловского движения пополнили школьники Байконыра
История Карлага оживает в Бильбао: будущий хит Netflix
Научные перспективы страны
Любовь к родной земле
Турар Рыскулов и деятели «Алаш»
Бесславный конец «Тайфуна»
Минкесер – целебный оазис Северного Казахстана
Счастливый ли билет?
На благо людей
Первопроходцы стальной магистрали
Зимняя сказка на юге
«Один я не справился бы»
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
Вдохновлять собственным примером
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
«Котико» для котиков с улицы
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
Постепенное повышение температуры пообещали синоптики на этой неделе
Пассажирский автобус перевернулся на трассе Алматы–Ташкент
Ограничено движение транспорта в Алматинской области
В Казахстане по основным видам продтоваров обеспеченность составляет 80-100%
Камеры Sergek появятся в Алматинской области
Развитие предпринимательства – основа успешной экономики
Тренер по боксу Ерик Маржикпаев отстранен от участия в соревнованиях по боксу на два года
Создавать живое позитивное искусство
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште

Читайте также

В Нидерландах требуют запретить варить крабов живьем
На строительство памятника Елизавете II в Лондоне могут пот…
В Швейцарии избрали женщину на пост президента страны
В Германии установили трехметровую золотую «елку»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]