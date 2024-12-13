Макрон назначил нового премьер-министра

Им стал Франсуа Байру

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На выбор кандидатуры ушло 9 дней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз.

Президент Франции назначил премьер-министром Франсуа Байру, сообщили после полудня в Елисейском дворце. Предыдущее правительство Мишеля Барнье продержалось три месяца. Переговоры о формировании правительства обещают быть непростыми, отмечают аналитики.

Франсуа Байру, центрист и верный соратник президента Эммануэля Макрона.

Объявление было сделано после того, как Макрон и Байру почти два часа беседовали в Елисейском дворце в пятницу утром.

Состав нового кабинета будет обнародован в ближайшие дни. Теперь Байру предстоит сформировать правительство, которое не будет свергнуто депутатами.

Перед новым премьер-министром и его кабинетом будет стоять сложная задача утвердить бюджетный план страны на 2025 год в нижней палате парламента, где царит ожесточенный раскол.

Нынешний парламент разделен на три различных блока, не имеющих явного большинства после прошедших летом внеочередных выборов.