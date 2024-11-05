Макрон торжественно встретил Токаева
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В Париже состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева во Французскую Республику начался с торжественной церемонии встречи.
Главу государства под фанфары военного оркестра встретил президент Эмманюэль Макрон. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Франции.
Главы государств обошли строй почетного караула, состоящего из военнослужащих республиканской гвардии, воздушно-космических, сухопутных и морских войск. По завершении обхода почетный караул торжественным маршем прошел перед президентами.
Затем состоялось взаимное представление членов официальных делегаций и почетных гостей.