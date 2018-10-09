​Максимальная отдача от каждого тенге

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Адылгазы Бергенев, член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета

Каждое Послание Президента народу Казахстана является важнейшим событием в жизни общества, неизменно содержащим масштабные задачи по дальнейшему социально-экономическому развитию страны, устремления к новым свершениям.

Уникальность выступления Главы государства с концептуальным документом «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» заключается в том, что Лидером нации были не только озвучены, но и прокомментированы беспрецедентные меры в основных сферах, определяющих социальное самочувствие населения.

Президентом подняты ключевые вопросы, касающиеся жизни каждого казахстанца, в том числе обеспечения детскими садами, качественного образования, оплаты труда, должного медицинского обслуживания, развития массового спорта и физкультуры, доступности жилья.

Вместе с тем решение этих и других актуальных задач требует в первую очередь эффективного использования выделяемых на данные цели бюджетных ресурсов, суммарный вес которых составит более 1,5 трлн тенге. Президент подчеркнул, что при реализации обозначенных инициатив «нужно добиваться максимальной отдачи от каждого выделяемого тенге».

Глава государства привел несколько примеров нерационального использования бюджетных средств, обозначенных Счетным комитетом, в частности, касающихся завышения стоимости строительства на этапе разработки проектной документации, планирования неперспективных проектов.

Президент отметил, что при ответственном отношении к делу можно высвободить сотни миллиардов тенге бюджетных средств и направить их на реальные нужды населения. В связи с этим Правительству было поручено принять системные меры по оптимизации затрат и экономии средств, исключая неэффективные и несвоевременные расходы.

В этих условиях особая роль отводится органам государственного аудита, призванным обеспечивать финансовую дисциплину бюджетополучателей.

В настоящее время Счетный комитет отходит от практики констатации фактов финансовых нарушений и акцентирует свою деятельность на оценке эффективности и разработке конкретных рекомендаций по их устранению.

Уверен, что принимаемые на сегодня Счетным комитетом меры по совершенствованию своей деятельности и в целом всей системы государственного аудита позволят максимально соответствовать глобальным установкам Лидера нации по эффективному использованию бюджетных средств в целях обеспечения роста благосостояния населения.

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