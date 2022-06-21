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Максимум экологичности!
Асель Муканова

В Казахстане стартовал второй сезон креативного проекта EcoBusinessLab.

Основная задача проекта, который реализует фонд «ITeachMe» – обеспечение занятости молодежи путем обучения и вовлечения в предпринимательскую среду с применением экологичного подхода и универсального дизайна.

По сравнению с прошлым годом количество заявок на участие выросло вдвое. Более 300 молодых людей из разных уголков страны выразили желание прокачать свои предпринимательские и экологические навыки. Но в проект по итогам всех этапов отборочного тура прошел только 41 участник с самым высоким уровнем мотивации.

– Об экологии сегодня очень много говорят. Силы и финансовые средства государства и бизнеса используются дабы предотвратить экологический коллапс. Но, на наш взгляд, экология и забота об окружаю­щей среде – это ответственность каждого сознательного гражданина. Мы должны все вместе стараться оставить наименьший экологический след для будущего поколения, и наши студенты следуют этому негласному кодексу, – говорит директор фонда «ITeachMe» Захира Бегалиева.

У молодежи есть потребность развиваться в предпринимательстве, и задача фонда – помочь им в этом, вывести на новый профессиональный путь и привнести в него максимум экологичнос­ти. Важно и то, что в нынешних непростых условиях крупный бизнес, в частности компания «Шеврон», продолжает брать на себя серьезную социальную ответственность и оказывает поддержку молодым.

Первый этап проекта – офлайн-лагерь EcoBootCamp – прошел в Нур-Султане на площадке Astana IT University. При поддержке тренеров участники совершенствовали навыки eco-soft-stаrt-up skills. А далее их ждет интенсивное онлайн-обучение и разработка своих проектов под руководством профессиональных менторов.

В финале проекта EcobusinessLab, который пройдет уже в конце года, каждый участник будет иметь возможность доказать, что именно его проект наиболее перспективный для финансового вложения. Три финалиста получат мини-гранты 1 млн тенге каждый.

В прошлом году в числе победителей оказались проекты по переработке остатков хлеба и мучных изделий, созданию реабилитационного тренажера для тех, кто перенес инсульт, разработке инвалидных приставок. Были также презентованы студия ручного литья бумаги, процесс изготовления жидких обоев из переработанного сырья, автомат по сбору пластиковых и алюминиевых банок с денежным поощрением.

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