Мальчик погиб от удара молнии в Акмолинской области
В Департаменте полиции Акмолинской области сообщили о гибели мальчика от удара молнии, передает Kazpravda.kz
Сотрудниками отдела полиции района Биржан Сал начато досудебное производство по факту гибели ребёнка 2015 года рождения и получения травм другим ребёнком 2010 года рождения.
Предположительно, дети пострадали 20 августа в селе Улги района Биржан Сал в результате удара молнии. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы.
Полицией проводится сбор полной информации, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в областном ДП.