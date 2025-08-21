В Департаменте полиции Акмолинской области сообщили о гибели мальчика от удара молнии, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Сотрудниками отдела полиции района Биржан Сал начато досудебное производство по факту гибели ребёнка 2015 года рождения и получения травм другим ребёнком 2010 года рождения.

Предположительно, дети пострадали 20 августа в селе Улги района Биржан Сал в результате удара молнии. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы.

Полицией проводится сбор полной информации, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в областном ДП.