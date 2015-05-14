"Мальчиком для битья" назвали министра финансов Казахстана в Мажилисе
Шынар Оспанова
Острую критику в адрес министра финансов Бахыта Султанова высказала депутат Мажилиса Светлана Романовская в ходе презентации отчета об исполнении республиканского бюджета за 2014 год, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Все поднимают один и тот же вопрос: почему выделяются средства так поздно, что невозможно их освоить? И на самом деле, это же влияет на качество услуг и всего, что производится за счет госбюджета. Ну невозможно, если 12-месячную программу надо сделать за 3 месяца. Мы часто ездим по регионам, и предприниматели задают одни и те же вопросы: где эти доступные кредиты? Мы говорим, а вы нам показываете опять, что не освоено. Что происходит опять? Что это за системная ошибка? И сами в своем докладе говорите, что малый бизнес у нас недостаточно развивается. А как он будет развиваться, если денег нет? На мой взгляд, надо принимать в ближайшее время какие-то меры. Получается, вы как мальчик для битья, каждый раз вам говорят одно тоже, а вы оправдываетесь, а воз и ныне там", – высказалась в адрес министра депутат Светлана Романовская.
В свою очередь Бахыт Султанов попытался объяснить и прояснить сложившуюся ситуацию.
"По системным ошибкам нельзя сказать, что ничего не сдвигается. Я здесь не оправдываюсь, а докладываю. Мы всегда говорим, что да, есть проблемы. Есть различного рода проблемы и есть различного уровня рабочие группы. Например, по позднему освоению бюджетных средств этот бич всегда был, есть и всегда будет. Это системная проблема, которая всегда есть, но наша задача – как раз снижать ее максимально и разработать рычаг на опережение. Я не хочу оправдываться, но системные проблемы мы вместе решаем и будет решать", – ответил министр финансов.
Бахыт Султанов также сообщил, что в части доступных кредитов по освоению есть несколько инструментов.
"Мы часть запускаем в виде обусловленного кредитования через Банк развития и "Даму", и есть у нас другие механизмы, где мы работаем с микрокредитными организациями. Здесь уже работа во взаимодействии, и, наверное, доложат о тех мерах, когда несвоевременно осваивают банки и просят возврат. Тут тоже ситуация контролируется", – добавил министр финансов Казахстана.