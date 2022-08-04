Малыш и шанс на здоровье

В реанимационном отделении Талдыкорганского перинатального центра не слышно детского плача. Маленькие пациенты с трубками и капельницами тихо борются за жизнь.

У каждого из семи детей – свое состояние. Врачи-неонатологи круглыми сутками не отходят от них. Один из них подключен к аппарату гипотермии. Ребенку просто повезло: очень нужное малышу оборудование в больнице установили как раз в день его рож­дения. Разве это не замечательно?! Вместе с ним возможность полноценной жизни получили сотни других новорожденных нашей области.

Отметим, что современный аппарат гипотермии Талдыкорганский областной перинатальный центр получил в рамках спонсорской помощи от Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust при поддержке благотворительного фонда AYALA.

– Малюткам, рожденным с асфиксией тяжелой степени, он помогает не медикаментозно, а только точечными температурными воздействиями, спасая работоспособность головного мозга ребенка. В результате малыш переводится из реанимации с минимальными неврологическими поражениями. Если маленького пациента подключить к аппарату в первые часы жизни, то он фактически полностью выздоравливает. Важнейшая задача всей нашей совместной работы с Министерством здравоохранения, Фондом развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust, руководством региональных клиник – это снижение уровня инвалидности среди новорожденных. Аппарат будет успешно работать как минимум пять лет, и за это время, мы верим, он спасет жизнь не одного малыша и вернет обществу полноценного здорового человека, – отметила Наталья Еськова, вице-президент благотворительного фонда AYALA.

По ее словам, в нынешнем году это первый из пяти перинатальных центров, оснащенных аппаратами гипотермии в рамках проекта «Управляемая гипотермия». Талдыкорганскому областному перинатальному центру переданы сам аппарат для гипотермии и монитор электроэнцефалографии.

Генеральный директор Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust Альфия Адиева подчеркнула:

– Первый аппарат гипотермии поставили в перинатальном цент­ре Караганды. За полгода он доказал свою эффективность и помог спасти жизни 11 новорожденных. Понимая важность этой работы, мы закупили еще пять аппаратов. Один из них сегодня передали и установили в Талдыкоргане. На приобретение оборудования для регионов, где наиболее остро стоит вопрос с уровнем младенческой смертности и обеспечением детских реанимаций передовой медицинской техникой, нами выделено 104 миллиона тенге. Для будущего нашей страны важно сохранение жизни каждого ребенка.

До конца октября 2022 года при спонсорской поддержке АО «Самрук-Қазына» благотворительный фонд установит аппаратные комплексы гипотермии в перинатальных центрах Уральска, Усть-Каменогорска, Актау и Шымкента.

Отметим, что в 2017 году AYALA впервые протестировал в Казахстане автоматическую гипотермию, с тех пор установлено девять комплексов оборудования в различных регионах страны. В целом за 5 лет благодаря аппарату спасено более 210 детей по стране.

– Аппарат находится в руках опытных медицинских сотрудников, – отметил директор областного перинатального центра Канат Жумашев. – Перед установкой оборудования специалисты прошли специальное обучение, постоянно находятся на связи с консультантами. У нас довольно молодые врачи, которые быстро учатся, и проблем с работой аппарата у нас нет. Конечно, от всей души благодарим фонд и группу компаний «Самрук-Қазына» за оснащение реанимации новым оборудованием. Несколько лет мы мечтали об аппарате гипотермии и мониторе ЭЭГ. Ежегодно подручными средствами мы выхаживали около 250 детей. Теперь помогать нашим специалистам будет современный медицинский аппарат. Уверен, что это снизит показатели младенческой смертности в нашей области и риск возникновения инвалидности с детства у детей с асфиксией при родах.

Областной перинатальный центр Талдыкоргана нуждался в дооснащении реанимационного отделения оборудованием для спасения и выхаживания новорожденных с тяжелой и среднетяжелой асфиксией при родах. Ежегодно центр принимает около 6 тыс. рожениц из Алакольского, Аксуского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Ескельдинского, Саркандского районов, а также из городов Талдыкоргана и Текели.

В этом году перинатальный центр также получит новое оборудование по линии областного управления здравоохранения. В больнице планируется установить открытую реанимационную сис­тему для новорожденных с обогревом, цифровой рентгеновский флюорографический аппарат и другое необходимое оборудование. На сегодняшний день уровень технического оснащения перинатального центра выше 90%.