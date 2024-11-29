Малыши растут с «Күншуақ»

Қазақ тілі
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Жанат Сисекенова
собственный корреспондент по Актюбинской области

Десять лет издается в Актюбинской области детский журнал

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Расширение сферы применения государственного языка всегда было главной задачей для управления по развитию языков. Во взрослом мире для достижения поставленной цели разработано множество программ, начиная с курсов, перевода делопроизводства, наглядной информации на улицах городов и сел. Но как помочь заговорить малышу на родном языке, если, к примеру, родители русскоязычные? Как помочь ребенку другой национальности увереннее чувствовать себя в будущем? Мысли об этом не давали покоя Гулайым Тельмановне Толебаевой, работавшей в те годы руководителем управления по развитию языков.

– Как старшим вечером просто поговорить с ребенком, как рассказать ему сказку, открыть для него мир народных пословиц и поговорок, если сам не знаешь всего этого, беден собственный словарный запас? Эти проблемы стояли остро, – вспоминает она события давних лет.

К тому же она видела, с какими трудностями сталкиваются воспитатели детских садов и учителя начальных классов. Набор методических пособий для них все еще оставался скудным. На книжных полках преобладала яркая, красочная литература для детей, но в основном на русском и английском языках. И однажды пришла идея попробовать выпус­кать журнал для детей. Не сразу она была поддержана, многие, от кого зависело ее воплощение, не понимали, зачем тратить бюджетные деньги на какой-то журнал для ребятни. Все же в 2014 году в свет вышел первый номер издания со светлым названием «Күншуақ». Время доказало его необходимость. Нынче он отмечает свое десятилетие, достойно пройдя «детсадовский» возраст и пору «начального обучения».

На первых порах, да и сейчас, очень важно сделать журнал интересным, чтобы детская рука сама тянулась перелистывать его снова и снова. Советуясь с педагогами, с папами и мамами, бабушками и дедушками, отслеживая интересы детишек, создавали рубрики, структуру книжицы, начинали со знакомства с алфавитом, со специфичными для казахского языка буквами. Поставили перед собой цель доступно рассказать историю и географию родного края, познакомить с его растительным и животным миром.

Жизнь зачастую сама подсказывала, в каком направлении развиваться. К примеру, стало актуально трехъязычие – откликнулись на эту тенденцию и ввели новые рубрики и обучающие задания, предложили считалочки на казахском, русском и английском языках. В следующих номерах другие элементарные слова переводили, для расширения лексики.

– Чтобы журнал шел в ногу со временем, находили и активно привлекали к сотрудничеству экспертов, опытных педагогов-новаторов,­ местных авторов, пишущих для детей стихи и рассказы. Затем пришла идея рассказывать в журнале о талант­ливых детях и их достижениях в самых разных сферах. Но упор делали на тех, кто участвует в школьных языковых конкурсах и олимпиадах. Старались показать, как знание родного и других языков разнообразит мир ребенка, расширяет горизонты для него. Знакомили с опытом, наработанным детскими садами, рассказывая о том, как успешно участвуют детишки в айтысах, как замечательно играют на домбре, – продолжила Гуляйым Толебаева.

Номера журналов она брала с собой на различные комиссии, где вставал вопрос о финансировании издания. Приходилось защищать интересы детей, в том числе перед депутатами. И добивалась цели – журнал продолжал выходить. Как призналась собеседница, он единственный в своем роде в Казахстане. Подобных в других областях нет. Актюбинцы продолжают заботиться о разностороннем развитии детей, находя средства для приобщения их к знаниям. Две тысячи экземпляров бесплатно распространяются в школах, детских садах, библиотеках. Журнал был ежемесячным, сейчас выходит раз в два месяца. Позже появился одноименный сайт, чтобы «Күншуақ» стал более доступным.

Журнал менялся с учетом интересов читателей: какие-то руб­рики теряли свою актуальность, на смену им приходили новые. К примеру, стали активно печатать творчество самих детей, открыли рубрику для родителей.

– Сейчас люди переходят на гаджеты. А малышей нужно приу­чать к чтению, пробуждать их любознательность: вот ребенок вписывает ответы на вопросы викторины, а тут заполняет кроссворд, дорисовывает картинку, знакомится с новым словом. Настанет день, когда он поделится своим рисунком, своими первым сочиненным стихотворением, – уверена языковед.

И хотя Гулайым Толебаева уже несколько лет на заслуженном отдыхе, всегда готова поделиться своим опытом. А управление по развитию языков сегодня возглавляет Амангельды Конакбаев. В юбилейном номере журнала он поделился информацией о том, что, согласно результатам исследования, в области доля взрослых, владеющих государственным языком, составляет 86%. И подрастает поколение, которое доведет важный показатель до заветных ста.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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