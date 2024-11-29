Малыши растут с «Күншуақ» Қазақ тілі 29 ноября 2024 г. 2:00 12 Жанат Сисекенова собственный корреспондент по Актюбинской области Десять лет издается в Актюбинской области детский журнал фото автора Расширение сферы применения государственного языка всегда было главной задачей для управления по развитию языков. Во взрослом мире для достижения поставленной цели разработано множество программ, начиная с курсов, перевода делопроизводства, наглядной информации на улицах городов и сел. Но как помочь заговорить малышу на родном языке, если, к примеру, родители русскоязычные? Как помочь ребенку другой национальности увереннее чувствовать себя в будущем? Мысли об этом не давали покоя Гулайым Тельмановне Толебаевой, работавшей в те годы руководителем управления по развитию языков. – Как старшим вечером просто поговорить с ребенком, как рассказать ему сказку, открыть для него мир народных пословиц и поговорок, если сам не знаешь всего этого, беден собственный словарный запас? Эти проблемы стояли остро, – вспоминает она события давних лет. К тому же она видела, с какими трудностями сталкиваются воспитатели детских садов и учителя начальных классов. Набор методических пособий для них все еще оставался скудным. На книжных полках преобладала яркая, красочная литература для детей, но в основном на русском и английском языках. И однажды пришла идея попробовать выпускать журнал для детей. Не сразу она была поддержана, многие, от кого зависело ее воплощение, не понимали, зачем тратить бюджетные деньги на какой-то журнал для ребятни. Все же в 2014 году в свет вышел первый номер издания со светлым названием «Күншуақ». Время доказало его необходимость. Нынче он отмечает свое десятилетие, достойно пройдя «детсадовский» возраст и пору «начального обучения». На первых порах, да и сейчас, очень важно сделать журнал интересным, чтобы детская рука сама тянулась перелистывать его снова и снова. Советуясь с педагогами, с папами и мамами, бабушками и дедушками, отслеживая интересы детишек, создавали рубрики, структуру книжицы, начинали со знакомства с алфавитом, со специфичными для казахского языка буквами. Поставили перед собой цель доступно рассказать историю и географию родного края, познакомить с его растительным и животным миром. Жизнь зачастую сама подсказывала, в каком направлении развиваться. К примеру, стало актуально трехъязычие – откликнулись на эту тенденцию и ввели новые рубрики и обучающие задания, предложили считалочки на казахском, русском и английском языках. В следующих номерах другие элементарные слова переводили, для расширения лексики. – Чтобы журнал шел в ногу со временем, находили и активно привлекали к сотрудничеству экспертов, опытных педагогов-новаторов, местных авторов, пишущих для детей стихи и рассказы. Затем пришла идея рассказывать в журнале о талантливых детях и их достижениях в самых разных сферах. Но упор делали на тех, кто участвует в школьных языковых конкурсах и олимпиадах. Старались показать, как знание родного и других языков разнообразит мир ребенка, расширяет горизонты для него. Знакомили с опытом, наработанным детскими садами, рассказывая о том, как успешно участвуют детишки в айтысах, как замечательно играют на домбре, – продолжила Гуляйым Толебаева. Номера журналов она брала с собой на различные комиссии, где вставал вопрос о финансировании издания. Приходилось защищать интересы детей, в том числе перед депутатами. И добивалась цели – журнал продолжал выходить. Как призналась собеседница, он единственный в своем роде в Казахстане. Подобных в других областях нет. Актюбинцы продолжают заботиться о разностороннем развитии детей, находя средства для приобщения их к знаниям. Две тысячи экземпляров бесплатно распространяются в школах, детских садах, библиотеках. Журнал был ежемесячным, сейчас выходит раз в два месяца. Позже появился одноименный сайт, чтобы «Күншуақ» стал более доступным. Журнал менялся с учетом интересов читателей: какие-то рубрики теряли свою актуальность, на смену им приходили новые. К примеру, стали активно печатать творчество самих детей, открыли рубрику для родителей. – Сейчас люди переходят на гаджеты. А малышей нужно приучать к чтению, пробуждать их любознательность: вот ребенок вписывает ответы на вопросы викторины, а тут заполняет кроссворд, дорисовывает картинку, знакомится с новым словом. Настанет день, когда он поделится своим рисунком, своими первым сочиненным стихотворением, – уверена языковед. И хотя Гулайым Толебаева уже несколько лет на заслуженном отдыхе, всегда готова поделиться своим опытом. А управление по развитию языков сегодня возглавляет Амангельды Конакбаев. В юбилейном номере журнала он поделился информацией о том, что, согласно результатам исследования, в области доля взрослых, владеющих государственным языком, составляет 86%. И подрастает поколение, которое доведет важный показатель до заветных ста. #казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык