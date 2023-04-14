Малыши, выглядывающие из окна 4-го этажа, шокировали прохожих в Темиртау
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В городе Темиртау спасатели предотвратили возможную трагедию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.
В Темиртау прохожие увидели детей, выглядывающих из открытого окна квартиры на 4-м этаже. Обеспокоенные люди позвонили в службу спасения.
На помощь малышам тут же выехали пожарные-спасатели. Установив автолестницу, бойцы поднялись к открытому окну. Дети 2019 и 2020 годов рождения оказались в квартире одни.