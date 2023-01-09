"Манчестер Юнайтед" ввёл "правило Роналду"

Идея нового правила состоит в том, чтобы большему количеству игроков платили на одном уровне, а не выплачивали отдельным звёздам очень большую заработную плату, как это было с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Фото: championat.com

Английский профессиональный футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" ввёл новое правило по ограничению зарплат игроков. Названное "правило Роналду" ограничит прибыль футболистов клуба до 200 000 фунтов (€ 226 тыс.) стерлингов в неделю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com.

Отмечается, что первым это правило коснётся голкипера клуба Давида де Хеа, чья заработная плата сейчас составляет € 425 тыс. в неделю.

Идея нового правила состоит в том, чтобы большему количеству игроков платили на одном уровне, а не выплачивали отдельным звёздам очень большую заработную плату, как это было с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Напомним, Роналду покинул "Манчестер Юнайтед" в ноябре 2022 года. Позже португальский форвард подписал контрактное соглашение с клубом "Аль-Наср", которое рассчитано до 2025 года.