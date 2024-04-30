Стартует турнир с призовым фондом один миллион долларов

Теперь есть Кубок Лиги

Титульным спонсором нового турнира, который будет называться Кубок Лиги, выступила одна из букмекерских компаний.

Напомним: согласно поправкам в законопроект по борьбе с лудоманией букмекерам будет ограничена рекламная деятельность практически по всем направлениям, кроме событий, связанных со спортом. В свою очередь «Казахстанская правда» настоятельно рекомендует не увлекаться азартными играми, а потратить усилия на здоровый образ жизни.

Меценаты мероприятия уверены, что рекордные призовые (столь больших в отечественном футболе еще не было) придадут особый статус турниру и добавят мотивации клубам.

Заметим, что практика Кубка Лиги есть, например, в Англии – не только родине футбола, но и месте, где сейчас проводятся самые популярные турниры и чемпионаты. Обладатель нового казахстанского трофея в случае побед во всех этапах сможет заработать до 134 млн тенге, а остальные клубы – от гарантированных всем единоразово 8 млн до 99 млн, если дойдут до финала.

Участники Кубка Лиги (а это клубы из Премьер-лиги и Первой лиги) разделены на четыре группы по четыре команды в каждой. В группу «А» попали «Кайрат» (Алматы), «Кызылжар» (Петропавловск), «Тараз» и «Акжайык» (Уральск); в группу «В» – «Актобе», «Тобол» (Костанай), «Кайсар» (Кызылорда) и «Женис» (Астана); в группу «С» – «Ордабасы» (Шымкент), «Атырау», «Елимай» (Семей) и «Туран» (Туркестан); в группу «D» – «Астана», «Жетысу» (Талдыкорган), «Шахтер» (Караганда) и «Каспий» (Актау).

Розыгрыш нового турнира пройдет в три этапа (групповая стадия, полуфинал и финал) с 25 мая по 24 ноября. Казахстанских болельщиков ожидают 29 захватывающих матчей. Прямые трансляции игр будут показаны в эфире телеканалов Q Football, Q Arena, Q League и на сайте QFL.KZ.

– Старт розыгрыша нового Кубка не только праздник футбола для наших болельщиков, но и большой шаг в планомерной работе по коммерциализации Лиги. Интерес к футболу растет с каждым днем, и это привлекательно для спонсоров. Клубы получат возможность заработать хорошие призовые, а для болельщиков будет больше качественных игр. Наш слоган «Футболмен бірге» («Вместе с футболом») как раз таки олицетворяет синергию лиги с клубами, партнерами и болельщиками, – отметил президент Qazaqstan Football League (QFL) Рафаэль Гарибян.

Осечки «Кайрата» и «Актобе»

А теперь перейдем к краткому обзору завершившихся в минувшие выходные поединков в рамках высшего дивизиона первенства страны по футболу – Премьер-лиги. В минувшем туре было зафиксировано несколько неожиданных результатов, которые повлияли на общее турнирное положение команд.

Так, лидер первенства «Актобе» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв на выезде «Жетысу» со счетом 1:2. Тем самым он упустил возможность оторваться от ближайших преследователей. А вот талдыкорганцы просто молодцы – они теперь набрали столько же очков, сколько актюбинцы.

В свою очередь «Астана» забралась на вторую строчку благодаря победе в гостях над «Тураном» из Туркестана со счетом 2:0.

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: «Елимай» дома сыграл вничью с «Ордабасы» – 1:1; «Кайсар» победил, причем впервые в сезоне, гостивший у него «Кайрат» – 1:0; «Кызылжар» на выез­де проиграл «Атырау» – 0:2, и, наконец, «Тобол» на глазах своих зрителей не смог одолеть столичный «Женис», завершив встречу со счетом 1:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

М КОМАНДА М П Н П М О 1 «Актобе» 5 3 1 1 11-5 10 2 «Астана» 6 3 1 2 8-4 10 3 «Жетысу» 5 3 1 1 4-3 10 4 «Ордабасы» 6 2 3 1 10-5 9 5 «Тобол» 5 2 3 0 9-5 9 6 «Кызылжар» 6 2 2 2 9-5 8 7 «Елимай» 5 2 2 1 5-5 8 8 «Кайрат» 6 2 2 2 5-6 8 9 «Атырау» 6 1 4 1 5-4 7 10 «Женис» 6 2 1 3 3-10 7 11 «Туран» 6 1 1 4 2-6 4 12 «Кайсар» 5 1 1 3 3-8 4 13 «Шахтер» 5 1 0 4 1-9 3

Не пропускающий «Экибастуз»

А теперь перейдем ко второму по значимости футбольному первенству Казахстана – Первой лиге, где очень интересный результат показывает на сегодняшний день сильнейший представитель Павлодарской области – футбольный клуб «Экибастуз» (к сожалению, пятикратный чемпион страны «Иртыш», а также внезапно покинувший Премьер-лигу «Аксу» теперь играют аж во Второй лиге).

Экибастузцы провели с начала сезона уже четыре встречи, одержали три победы, один раз сыграли вничью, забили в ворота соперников семь голов, но при этом не пропустили ни одного мяча! В последней встрече они дома разгромили «Актобе М» со счетом 3:0.

По потерянным очкам скрытым лидером второго по силе дивизиона страны является актауский «Каспий». Он провел всего лишь три тура и имеет в запасе 9 очков. В последней игре приморская дружина принимала в гостях жезказганский «Улытау» и одержала победу со счетом 3:2.

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: «Тараз» дома обыграл усть-каменогорский «Алтай» – 3:1; в Шымкенте «Кыран» уступил «Жетысаю» из Туркестанской области – 0:1; кокшетауский «Окжетпес» крупно обыграл гостивший у него столичный SD Family – 4:1.

В алматинском дерби «Хан-Тенгри» проиграл клубу «Кайрат-Жастар» – 0:3, и, наконец, «Туркестан» на своем поле не смог одолеть кызылординский «Кайсар-Жас», сыграв вничью – 0:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПЕРВАЯ ЛИГА