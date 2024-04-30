Стартует турнир с призовым фондом один миллион долларов Общество, Спорт 30 апреля 2024 г. 2:07 99 Аскар Бейсенбаев За ценный трофей поборются 16 сильнейших футбольных клубов из 15 регионов страны фото qfl.kz Теперь есть Кубок Лиги Титульным спонсором нового турнира, который будет называться Кубок Лиги, выступила одна из букмекерских компаний. Напомним: согласно поправкам в законопроект по борьбе с лудоманией букмекерам будет ограничена рекламная деятельность практически по всем направлениям, кроме событий, связанных со спортом. В свою очередь «Казахстанская правда» настоятельно рекомендует не увлекаться азартными играми, а потратить усилия на здоровый образ жизни. Меценаты мероприятия уверены, что рекордные призовые (столь больших в отечественном футболе еще не было) придадут особый статус турниру и добавят мотивации клубам. Заметим, что практика Кубка Лиги есть, например, в Англии – не только родине футбола, но и месте, где сейчас проводятся самые популярные турниры и чемпионаты. Обладатель нового казахстанского трофея в случае побед во всех этапах сможет заработать до 134 млн тенге, а остальные клубы – от гарантированных всем единоразово 8 млн до 99 млн, если дойдут до финала. Участники Кубка Лиги (а это клубы из Премьер-лиги и Первой лиги) разделены на четыре группы по четыре команды в каждой. В группу «А» попали «Кайрат» (Алматы), «Кызылжар» (Петропавловск), «Тараз» и «Акжайык» (Уральск); в группу «В» – «Актобе», «Тобол» (Костанай), «Кайсар» (Кызылорда) и «Женис» (Астана); в группу «С» – «Ордабасы» (Шымкент), «Атырау», «Елимай» (Семей) и «Туран» (Туркестан); в группу «D» – «Астана», «Жетысу» (Талдыкорган), «Шахтер» (Караганда) и «Каспий» (Актау). Розыгрыш нового турнира пройдет в три этапа (групповая стадия, полуфинал и финал) с 25 мая по 24 ноября. Казахстанских болельщиков ожидают 29 захватывающих матчей. Прямые трансляции игр будут показаны в эфире телеканалов Q Football, Q Arena, Q League и на сайте QFL.KZ. – Старт розыгрыша нового Кубка не только праздник футбола для наших болельщиков, но и большой шаг в планомерной работе по коммерциализации Лиги. Интерес к футболу растет с каждым днем, и это привлекательно для спонсоров. Клубы получат возможность заработать хорошие призовые, а для болельщиков будет больше качественных игр. Наш слоган «Футболмен бірге» («Вместе с футболом») как раз таки олицетворяет синергию лиги с клубами, партнерами и болельщиками, – отметил президент Qazaqstan Football League (QFL) Рафаэль Гарибян. Осечки «Кайрата» и «Актобе» А теперь перейдем к краткому обзору завершившихся в минувшие выходные поединков в рамках высшего дивизиона первенства страны по футболу – Премьер-лиги. В минувшем туре было зафиксировано несколько неожиданных результатов, которые повлияли на общее турнирное положение команд. Так, лидер первенства «Актобе» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв на выезде «Жетысу» со счетом 1:2. Тем самым он упустил возможность оторваться от ближайших преследователей. А вот талдыкорганцы просто молодцы – они теперь набрали столько же очков, сколько актюбинцы. В свою очередь «Астана» забралась на вторую строчку благодаря победе в гостях над «Тураном» из Туркестана со счетом 2:0. В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: «Елимай» дома сыграл вничью с «Ордабасы» – 1:1; «Кайсар» победил, причем впервые в сезоне, гостивший у него «Кайрат» – 1:0; «Кызылжар» на выезде проиграл «Атырау» – 0:2, и, наконец, «Тобол» на глазах своих зрителей не смог одолеть столичный «Женис», завершив встречу со счетом 1:1. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА М КОМАНДА М П Н П М О 1 «Актобе» 5 3 1 1 11-5 10 2 «Астана» 6 3 1 2 8-4 10 3 «Жетысу» 5 3 1 1 4-3 10 4 «Ордабасы» 6 2 3 1 10-5 9 5 «Тобол» 5 2 3 0 9-5 9 6 «Кызылжар» 6 2 2 2 9-5 8 7 «Елимай» 5 2 2 1 5-5 8 8 «Кайрат» 6 2 2 2 5-6 8 9 «Атырау» 6 1 4 1 5-4 7 10 «Женис» 6 2 1 3 3-10 7 11 «Туран» 6 1 1 4 2-6 4 12 «Кайсар» 5 1 1 3 3-8 4 13 «Шахтер» 5 1 0 4 1-9 3 Не пропускающий «Экибастуз» А теперь перейдем ко второму по значимости футбольному первенству Казахстана – Первой лиге, где очень интересный результат показывает на сегодняшний день сильнейший представитель Павлодарской области – футбольный клуб «Экибастуз» (к сожалению, пятикратный чемпион страны «Иртыш», а также внезапно покинувший Премьер-лигу «Аксу» теперь играют аж во Второй лиге). Экибастузцы провели с начала сезона уже четыре встречи, одержали три победы, один раз сыграли вничью, забили в ворота соперников семь голов, но при этом не пропустили ни одного мяча! В последней встрече они дома разгромили «Актобе М» со счетом 3:0. По потерянным очкам скрытым лидером второго по силе дивизиона страны является актауский «Каспий». Он провел всего лишь три тура и имеет в запасе 9 очков. В последней игре приморская дружина принимала в гостях жезказганский «Улытау» и одержала победу со счетом 3:2. В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: «Тараз» дома обыграл усть-каменогорский «Алтай» – 3:1; в Шымкенте «Кыран» уступил «Жетысаю» из Туркестанской области – 0:1; кокшетауский «Окжетпес» крупно обыграл гостивший у него столичный SD Family – 4:1. В алматинском дерби «Хан-Тенгри» проиграл клубу «Кайрат-Жастар» – 0:3, и, наконец, «Туркестан» на своем поле не смог одолеть кызылординский «Кайсар-Жас», сыграв вничью – 0:0. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПЕРВАЯ ЛИГА М Команда И В Н П Г О 1 «Экибастуз» 4 3 1 0 7-0 10 2 «Каспий» 3 3 0 0 9-3 9 3 «Жетысай» 4 3 0 1 4-1 9 4 «Туркестан» 4 2 2 0 5-2 8 5 «Кайрат- Жастар» 4 2 1 1 7-4 7 6 «Окжетпес» 4 2 1 1 6-4 7 7 «Тараз» 4 2 0 2 5-5 6 8 «Кайсар- Жас» 4 1 2 1 3-4 5 9 «Хан-Тенгри» 4 1 2 1 1-3 5 10 SD Family 4 1 1 2 8-9 4 11 «Арыс» 3 1 1 1 1-2 4 12 «Акжайык» 2 1 0 1 2-2 3 13 «Улытау» 4 1 0 3 5-7 3 14 «Кыран» 4 1 0 3 3-6 3 15 «Актобе М» 4 0 1 3 2-9 1 16 «Алтай» 4 0 0 4 2-9 0 #турнир #Спорт #футбол #Кубок Лиги