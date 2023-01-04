Криштиану Роналду рассказал об уникальном контракте с новым клубом

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«Моя работа в Европе закончена. Я играл за лучшие клубы в мире и выиграл всё. Теперь я счастлив присоединиться к «Аль-Насру». Мой контракт? Этот контракт уникальный, потому что и я уникальный футболист. Это обычно для меня», – заявил Роналду.

По контракту с «Аль-Насром» Криштиану Роналду заработает 200 млн евро в год и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.

Напомним, в ноябре 2022 года Криштиану Роналду по взаимному согласию покинул английский профессиональный футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Ранее 37-летний футболист дал скандальное интервью, в котором заявил, что «Манчестер Юнайтед» его предал, сделав из него «козла отпущения», а также отметил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага.