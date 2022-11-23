Официально. "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Роналду

Английский профессиональный футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" и знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду расторгли контракт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Английский клуб сделал официальное заявление.
"Криштиану Роналду немедленно покидает "Манчестер Юнайтед" по взаимному согласию.
Клуб благодарит его за огромный вклад в течение двух периодов на "Олд Траффорд", в которых он забил 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем.
Все в "Манчестер Юнайтед" по-прежнему сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле", – говорится в заявлении клуба.
Ранее 37-летний футболист дал скандальное интервью, в котором заявил, что "Манчестер Юнайтед" его предал, сделав из него "козла отпущения", а также отметил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага.