Официально. "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Роналду

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Английский клуб сделал официальное заявление.

"Криштиану Роналду немедленно покидает "Манчестер Юнайтед" по взаимному согласию.

Клуб благодарит его за огромный вклад в течение двух периодов на "Олд Траффорд", в которых он забил 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем.

Все в "Манчестер Юнайтед" по-прежнему сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле", – говорится в заявлении клуба.

Ранее 37-летний футболист дал скандальное интервью, в котором заявил, что "Манчестер Юнайтед" его предал, сделав из него "козла отпущения", а также отметил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага.