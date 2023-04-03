Марат Ахметжанов и Руслан Жаксылыков остались на своих постах
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Оба возглавили свои ведомства в начале 2022 года.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ахметжанова Марата Муратовича министром внутренних дел Республики Казахстан и Жаксылыкова Руслана Фатиховича - министром обороны Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Руслан Жаксылыков возглавил Министерство обороны Казахстана 19 января 2022 года, а Марат Ахметжанов встал во главе МВД - 25 февраля 2022 года.
Напомним, 29 марта Правительство РК сложило полномочия. Президент поручил Правительству исполнять обязанности до утверждения нового состава.
30 марта указом главы государства Смаилов Алихан Асханович был снова назначен премьер-министром Республики Казахстан.