Правительство РК сложило полномочия

Президент Казахстана поручил Правительству исполнять обязанности до утверждения нового состава, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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"О Правительстве Республики Казахстан

29 марта 2023 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Конституции Республики Казахстан, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан», в связи со сложением полномочий Правительства Республики Казахстан перед вновь избранным Мажилисом Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания", - говорится в тексте указа президента РК.