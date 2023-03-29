Правительство РК сложило полномочия
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Президент Казахстана поручил Правительству исполнять обязанности до утверждения нового состава, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"О Правительстве Республики Казахстан
29 марта 2023 года
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Конституции Республики Казахстан, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан», в связи со сложением полномочий Правительства Республики Казахстан перед вновь избранным Мажилисом Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания", - говорится в тексте указа президента РК.