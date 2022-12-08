Марокко переписывает историю

Одним и главных ньюсмейкеров проходящего первенства планеты по футболу стала сборная Марокко. Эта африканская команда не только блестяще провела групповой этап, выйдя в 1⁄8 финала с первого места, но и смогла преподнести большой сюрприз, выбив на первой стадии плей-офф национальную команду Испании.

Для выявления победителя марокканцам и испанцам пришлось сыграть не только два основных тайма, но еще и два дополнительных, которые так и завершились со счетом 0:0, а потому командам пришлось поучаствовать и в серии пенальти. Команда Луиса Энрике не реализовала ни одного удара с одиннадцатиметрового, а вот представители африканской сборной были точны трижды. Героем поединка стал голкипер марокканцев Ясину Боно, который отразил два пенальти (еще один раз мяч у португальцев попал в штангу). Таким образом, Марокко впервые в истории сыграет в четвертьфинале мундиаля.

Во втором поединке дня на стадионе «Лусаил Айконик», который вмещает 88 966 болельщиков, между собой встретились сразу две европейские команды – Португалии и Щвейцарии, где первые выиграли с весьма «неприличным» для этой стадии первенства счетом 6:1.

У португальцев на 17-й минуте встречи счет открыл Гонсалу Рамуш, на 33-й Пепе забил головой после углового, в начале второго тайма Рамуш оформил дубль, а на 56-й Рафаэл Геррейру забил четвертый гол. На 58-й минуте швейцарец Мануэль Аканджи отыграл один мяч, но это лишь сыграло злую шутку с командой. На 67-й минуте Рамуш забил пятый мяч португальцев, а на 92-й Рафаэл Леау поставил красивую и жирную точку в игре.

Стоит отметить, что Гонсалу Рамуш стал самым молодым автором хет-трика на чемпионате мира с 1962 года – в этот день португальцу был 21 год и 169 дней от роду. До него рекорд принадлежал венгру Флориану Альберту, который забил три гола в возрасте 20 лет и 261 дня в рамках группового этапа ЧМ-1962.

После этих игр определились все пары четвертьфиналистов чемпионата мира-2022. Итак, 9 декабря между собой сыграют Хорватия и Бразилия, а также Нидерланды и Аргентина. А уже на следующий день вначале состоится матч между сборными Марокко и Португалии, а потом будет и знаковое противостояние между Англией и Францией.