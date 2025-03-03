Марши, дефиле и песни Победы: военные музыканты организовали трогательный концерт

В День благодарности концерт и выставку к 80-летию Великой Победы организовал Национальный военно-патриотический центр Вооруженных сил в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Мероприятие, состоявшееся в одном из торгово-развлекательных центров, привлекло внимание многочисленных посетителей.

Музыканты Центрального военного оркестра порадовали их песнями военных лет. В исполнении солистов и вокальных групп Центрального ансамбля прозвучали известные произведения «Алия», «Журавли», «Тучи в голубом», «Ехал я из Берлина», «Кестелі орамал», «Сауыт», «Қайсар армия», «Қорғанысым –тірегім» и «Жаса қазағым».

Вместе с профессиональными артистами в ТРЦ выступили солдаты творческого взвода Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК.

– Счастлив участвовать в концерте, посвященном 80-летию Победы. В творческий взвод попал благодаря специальности, полученной в педагогическом колледже г. Тараз. Служба в творческом взводе позволяет мне не терять навыков игры на трубных инструментах, чему я учился в колледже, – поделился солдат Мейрамбек Жарылкасын.

Солисты Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра исполнили классические и современные произведения. Популярные мелодии, марши и джазовые пьесы порадовали благодарную публику.

– Сегодня замечательный день, можно сказать тройной праздник: наступил священный месяц Рамазан, казахстанцы отмечают День благодарности, к тому же пришла долгожданная весна. Спасибо военным за праздничную атмосферу и яркие эмоции, – поблагодарила Сауле Касымова.

На площадке центра сотрудники Военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК развернули выездную выставку «Казахстан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Среди экспонатов – личные вещи, архивные документы, уникальные фотографии героев войны Бауыржана Момышулы, Талгата Бегельдинова, Сагадата Нурмагамбетова, Тлеугали Абдибекова и Хиуаз Доспановой, а также осколки снарядов и солдатские медальоны, найденные в местах сражений.

– Вот уже третью неделю творческий коллектив Национального военно-патриотического центра дает концерты для жителей и гостей столицы. Мы уже выступили в торгово-развлекательных центрах «Азия парк» и «Хан Шатыр». Сегодня – MEGASilkWay. Своим концертом мы хотели бы напомнить соотечественникам о подвиге воинов-казахстанцев, сделавших все для Победы, и поздравить их с Днем благодарности, – резюмировал заместитель начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил старший лейтенант Азамат Актасов.