Машина для фронтовика

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Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область
Фронтовик обрадовался подарку и тут же поспешил сесть за руль, чтобы прокатиться на новеньком авто по своей улице. Конечно, здоровье уже не то, чтобы самому отправляться в дальние поездки, к примеру, навестить друзей. Но сделать это можно с детьми или внуками, так что подарок оказался очень кстати.
Предприниматель Малик Оразбеков полагает: такие подарки – самое малое, что могут сделать сегодня многие обеспеченные люди в знак благодарности за совершенный ветеранами войны подвиг. Он надеется, что его примеру последуют и другие бизнесмены. Сам же предприниматель пообещал подарить автомобили еще трем фронтовикам.
Все ветераны Великой Отечественной войны Южного Казахстана получат к юбилею Победы по одному миллиону тенге. Из республиканского бюджета будет выделено по 100 тыс. тенге. 701 тыс. тенге получит каждый ветеран из средств областного бюджета. Еще по 100 МРП предусмотрено в местных бюджетах городов и районов области. Конечно же, приятным сюрпризом для старых солдат станут и такие вот подарки от неравнодушных граждан.

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