Машина для фронтовика Свежий выпуск 708 Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Фронтовик обрадовался подарку и тут же поспешил сесть за руль, чтобы прокатиться на новеньком авто по своей улице. Конечно, здоровье уже не то, чтобы самому отправляться в дальние поездки, к примеру, навестить друзей. Но сделать это можно с детьми или внуками, так что подарок оказался очень кстати.

Предприниматель Малик Оразбеков полагает: такие подарки – самое малое, что могут сделать сегодня многие обеспеченные люди в знак благодарности за совершенный ветеранами войны подвиг. Он надеется, что его примеру последуют и другие бизнесмены. Сам же предприниматель пообещал подарить автомобили еще трем фронтовикам.

Все ветераны Великой Отечественной войны Южного Казахстана получат к юбилею Победы по одному миллиону тенге. Из республиканского бюджета будет выделено по 100 тыс. тенге. 701 тыс. тенге получит каждый ветеран из средств областного бюджета. Еще по 100 МРП предусмотрено в местных бюджетах городов и районов области. Конечно же, приятным сюрпризом для старых солдат станут и такие вот подарки от неравнодушных граждан.



