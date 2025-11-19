Машиностроение: новый реестр…старых проблем

Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Уже через два месяца – с 1 января 2026 года – должны вступить в силу новые правила подтверждения статуса отечественных производителей: вводится так называемый Реестр казахстанских товаропроизводителей.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Но североказахстанский бизнес уверяет: IT-система не готова к этому нововведению, а разъяснений от уполномоченных органов катастрофически не хватает.

На рабочей встрече представителей совета машиностроения региональной палаты предпринимателей с заместителем акима области Канатом Дузелбаевым представители крупнейших предприятий региона – ТОО «ЗМО», «ВФ «Поиск»», «ПетроМашЗавод» и AVAGRO – заявили, что грядущая отмена индустриальных сертификатов и СТ-KZ без введения переходного периода поставит под угрозу участие сотен производств в государственных закупках. Это, по их мнению, может привести к остановке цехов и отправлению рабочих в отпуска без содержания.

– Необходимо сохранить действие сертификатов на 2026 год и провести полное тестирование реестра с учас­тием субъектов малого и среднего бизнеса, – подчеркнула председатель совета машиностроения областной палаты предпринимателей Елена Балярихина.

Особое возмущение производственников вызвало требование разработчиков новых правил по установке видеокамер на производственных линиях – по мнению предпринимателей, это чревато нарушением коммерческой тайны.

Заместитель акима Канат Дузелбаев согласился с доводами машиностроителей и пообещал поднять вопрос на республиканском уровне.

Тем временем в соцсетях тема вызвала настоящую бурю. Так, к примеру, заместитель директора ТОО «ЗМО» Юлия Крестьянинова заявила, что неготовность IT-системы – факт. Реальное тестирование проводилось только на 36 крупных предприятиях, малый и средний бизнес остался за бортом. А требование по видеокамерам – угроза технологическим секретам.

Ее коллега из ТОО «ВФ «Поиск»» Денис Пытьев добавил, что без переходного периода можно просто заморозить действующие производства. Рационально высказалась генеральный директор ТОО «Регион 715» Александра Русина. По ее мнению, реестр мог бы стать инструментом защиты от фейковых производителей. Но пока отрасль зависла в воздухе: неясно, кто и когда попадет в список, как подтвердить статус отечественного производителя…

– Мы можем просто не успеть и потерять уже работаю­щие контракты, – высказала резонные опасения генеральный директор.

Участники рынка сходятся во мнении, что внедрение реестра должно стать инструментом развития и поддержки отечественных производителей, а не фактором дестабилизации рынка. Все ждут оперативных и четких ответов от Министерства промышленности и строительства и Qazindustry, чтобы обеспечить плавный переход и не допустить потерь среди отечественных товаропроиз­водителей.

