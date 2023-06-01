Машину районного судьи подожгли в ЗКО

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В поселке Жангала неизвестные подожгли автомобиль районного судьи Ильяса Иргебаева. Сам судья подтвердил, что сгоревший автомобиль принадлежал ему, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Uralskweek.kz.

"31 мая в 05:06 в поселке Жангала по улице Тәуелсіздік, дом 14 загорелся автомобиль Toyota Camry. Горели задний капот, задний бампер и задние сигнальные фары. Автомобиль не был оборудован газовым оборудованием, огнетушитель не применялся. Ликвидировали пожар до прибытия пожарных. Автомобиль был на российской регистрации", - проинформировали в областном ДЧС.

По словам местных жителей, вблизи автомобиля полицейские нашли пластиковую бутылку с бензином и камыш.

В пресс-службе ДП ЗКО сообщили, что поджог совершил неизвестный, в отношении которого начато досудебное расследование по части 2 статьи 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Санкция данной статьи предполагает наказание в виде штрафа в размере до 2000 МРП (6 миллионов 900 тысяч тенге), либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Сам судья Ильяс Иргебаев на вопрос журналиста о том, кто мог совершить поджог его автомобиля, ответил: "Сейчас по этому поводу я не владею информацией обо всех проведенных следственных действиях. И даже если информация будет дана официально, то через пресс-службу суда ЗКО. Автомобиль - мой, семейный".

Ильяс Иргебаев был назначен на должность судьи Жангалинского районного суда 27 февраля 2021 года. Он рассматривает как административные, так и уголовные дела.