Машины в законе

Легализация иностранных автомобилей, как подчеркнул во время брифинга в Службе центральных коммуникаций заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, разовая акция и вступает в силу с 23 января этого года. Процедура продлится до 1 июля 2023-го и касается она легковых автомобилей, малых, средних автобусов массой до пяти тонн, небольших грузовых машин – до 3,5 тонны, в том числе праворульных транспортных средств.

– Глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с установленным законодательством, – напомнил спикер. – 11 января Правительством утверждены правила, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Казахстана до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транс­портных средств, от расширенных обязательств производителей.

Для того чтобы легализовать иностранный автомобиль, следует оплатить ставку сбора в размере 200 тыс. тенге. При этом важно, чтобы железный конь, как упоминалось выше, был ввезен до 1 сентября прошлого года, не находился в розыске, был снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве и прошел таможенную очистку. В случае если автомобиль пересек казахстанскую границу давным-давно, тогда, как сказал представитель МВД РК, дата фактического нахождения автомобиля в Казахстане будет определяться по тому, когда совершалась первая процедура оформления полиса автострахования.

– Для регистрации транспортного средства владелец должен предоставить четыре документа: заявление, удостоверение личности, паспорт или свидетельство о регистрации транс­портного средства и документ, подтверждающий право собственности на данный автомобиль (договоры купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества, свидетельство о праве на наследство. – Прим. ред.). После подачи заявления и документов транспортное средство доставляется на пункт осмот­ра при спецЦОНе для сверки номерных агрегатов. Сверка будет проводиться экспертом-криминалистом органов внутренних дел. После прохождения сверки в срок до двух дней мы должны будем вынести решение: подлежит легализации транспортное средство или нет. В течение указанного срока транспортное средство будет проверяться на соответствие критериям, определенным правилами. Дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ или органов государственных доходов, на сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован и учет пересечения границы автомобиля ведется по его VIN-коду, – разъяснил Игорь Лепеха.

Ввиду интеграции всех процессов узнать о прошлом той или иной машины не составит особого труда. В случае успешного прохождения проверки на мобильный телефон автовладельца придет уведомление о положительном результате и необходимости явки в cпецЦОН для регистрации движимого имущества. Те авто, которые не пройдут легализацию или были импортированы после 1 сентября 2022 года и не прошли регистрацию, будут считаться незаконно находящимися на территории страны со всеми вытекающими правовыми последствиями.