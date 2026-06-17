Масштабная операция МВД: Пресечен канал по распространению персональных данных казахстанцев

Закон и Порядок

В результате масштабной спецоперации, проведенной Министерством внутренних дел РК при взаимодействии с КНБ и надзорным органом, а также полицией Чешской Республики, ликвидирован международный канал, занимавшийся незаконным распространением персональных данных граждан Казахстана и стран СНГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: МВД

Длительная оперативная разработка, тщательное планирование и скоординированные действия правоохранительных органов позволили выявить и пресечь деятельность преступной группы, действовавшей на международном уровне. Одновременно в городах Усти-над-Лабем (Чешская Республика), Астана, Алматы и Караганда проведены обыски по местам проживания фигурантов уголовного дела.

- В ходе следственных действий изъято значительное количество цифровых носителей, содержащих доказательства противоправной деятельности, а также наличные денежные средства, - рассказал начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

По данным МВД, для осуществления преступной деятельности злоумышленники создали закрытый интернет-ресурс, на котором размещались персональные данные граждан Казахстана и сопредельных государств. Внутри группы действовала четкая иерархия: каждый участник выполнял свою роль - от координаторов преступной схемы до операторов, принимающих и обрабатывающих заказы на так называемый "пробив" персональных данных. Для обналичивания незаконно полученных средств использовались дроп-аккаунты.

 

#МВД #мошенники #Чехия #персональные данные #закон и порядок

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