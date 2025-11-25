Вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров на пресс-конференции по итогам заседания Правительства рассказал о планах ведомства по дальнейшему развитию транспортно-транзитных коридоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, для удобства перевозчиков на пунктах пропуска планируется введение «зеленого» коридора для таможенного оформления транзитных грузов – это позволит существенно упростить процедуры. В рамках этой работы все пункты пропуска проходят модернизацию.

«Что касается определения направлений по строительству автодорог, сегодня мы наблюдаем значительный рост транзитных перевозок – в среднем на 30–35% ежегодно. Для обеспечения их бесперебойности мы разрабатываем масштабную автодорожную стратегию, рассчитанную поэтапно до 2030, 2035 и 2040 годов. Сейчас идет работа по определению наиболее перспективных транзитно-транспортных маршрутов, которые необходимо развивать в первую очередь. Будет сформирован транспортный каркас, обеспечивающий наши транзитные возможности. Работа ведется при участии международного консультанта. После утверждения документ будет представлен», — отметил Максат Калиакпаров.

Он добавил, что существующие автодороги в целом покрывают потребности транзитных перевозок, однако ведется работа на перспективу. В частности, планируется строительство автодороги вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута – сейчас разрабатывается ТЭО проекта. Также предусмотрено расширение транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» для увеличения его пропускной способности. Реализация проекта будет синхронизирована с соседними государствами, чтобы избежать «узких мест» на их территории. Вся работа ведется в рамках единого стратегического подхода.