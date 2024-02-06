Массовое отравление школьников и учителей произошло в Туркестанской области

В связи с инцидентом местных учеников на 3 три дня перевели на дистанционное обучение, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

После известия об отравлении в Сарыагашском районе Туркестанской области всех, кто почувствовал недомогание, доставили в больницу на скорой помощи. Прокуратура проводит проверку.

— В понедельник ученики и учителя почувствовали недомогание. Школьная медсестра вызвала скорую помощь. По итогу 29 учителей и 10 детей увезли в больницу. После того, как состояние 29 учителей и 8 детей стабилизировалось, их отправили домой. Сейчас двое учителей находятся под присмотром врачей в больнице. За всеми ведется строгое наблюдение, — сообщил руководитель управления образования Туркестанской области Галымжан Султанбекулы.

В надзорном органе отметили, что в отношении директора школы и его заместителей будут приняты соответствующие меры. Ранее в соцсетях распространилось видео, где местные учителя красят внутреннюю часть школы, а ученики моют окна.





