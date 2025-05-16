Мастер больших полотен

Культура
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Дана Жумабекова

В исполнении студентов Казахского национального университета искусств прозвучали ставшие классикой жанра лучшие произведения основателя казахстанской композиторской школы Евгения Брусиловского

фото предоставлено автором

Нынешней осенью музыкальная общественность страны отметит 120-летие со дня рождения выдающегося казахстанского композитора Евгения Брусиловского. В КазНУИ дали старт праздничным мероприятиям концертом студентов факультета «Оркестровое исполнительство» в сопровождении симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля РК Ерболата Ахмедьярова. В концертную программу вошли знаменитый кюй Курмангазы «Балбырауын», переложенный Брусиловским для симфонического оркестра, финал из его сюиты «Боз айғыр», а также произведения Газизы Жубановой и Алмаса Серкебаева.

Евгений Брусиловский известен нам как мастер больших эпических музыкальных полотен, но композитор обращался и к камерно-инструментальной музыке. Его струнные квартеты «Поэма о жизни» и «Пейзаж» с особым вдохновением сыграли студенты Камила Жунусова, Жания Болатова, Мади Лесхан и преподаватели Дияр Касенов, Мадина Бекмадиева, Гульнар Тлеугабылова и Курванжан Ахатов.

Студенты кафедры духовых и ударных инструментов показали свое исполнительское мастерство в прочтении редко звучащих партитур Евгения Брусиловского. Отметим здесь пьесу «Толғау» для квартета деревянных духовых инструментов в исполнении Лейлы Сыздыковой, Амена Бакыт, Жангира Ибрагимова, Акжола Сыдыкжана, а также «Степные напевы» и «Шолпан твист» в исполнении студенческого брасс-квинтета.

Евгений Григорьевич обладал тонким музыкальным чувством юмора. Особый восторг публики вызвал его номер «Слон и моська» ‒ прекрасный дуэт флейты пикколо и тубы – в исполнении Розмата Абдиева и Николая Гавшина.

В концертной программе также прозвучали первая часть Струнного квартета Газизы Жубановой и пьеса «Шалқыма» для камерного оркестра Алмаса Серкебаева, а знаменитые пес­ни Абая «Айттым сәлем, Қаламқас» и «Қөзімнің қарасы» чувственно и проникновенно исполнил лауреат международных конкурсов Айбек Кайрулла. Концерт завершился симфонической поэмой «Дударай», где солировал лауреат международных конкурсов, старший преподаватель кафедры духовых и ударных инструментов Алмаз Токпанов.

Почетной гостьей концерта стала лау­реат Госпремии РК, почетный председатель Союза композиторов Казахстана Балнур Кыдырбек.

– Я даже и не подозревала, что у композитора столько произведений для камерных составов. Он и сегодня не перестает меня удивлять, я каждый раз открываю его для себя с новой стороны. А это свидетельствует лишь о том, что Евгений Брусиловский ‒ это большой мастер и его вклад в становление и развитие казахской академической музыки неоценим. Сегодняшний великолепный концерт в исполнении студентов КазНУИ – это знакомство широкой публики лишь с малой частью его богатого творческого наследия, которое необходимо изучать и пропагандировать, – заключила Балнур Кыдырбек.

#композитор #120 лет #Евгений Брусиловский

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