Для участия в играх в Алматы прибыли звезды мирового настольного тенниса, которые показали высокий уровень игры. Многочисленные любители этого яркого, требующего быстрой реакции вида спорта получили наслаждение от увлекательных поединков. В турнире с призовым фондом 100 000 долларов приняли участие около 140 спортсменов из 21 страны. Казахстан представляли 38 спортсменов, которые, к сожалению, остались без наград, а лучшим достижением стали выходы в четвертьфиналы. Зато наши молодые теннисисты получили хороший игровой опыт, прошли своеобразный мастер-класс, и тренеры отметили слабые места в подготовке спортсменов, над которыми надо активно работать.

По итогам турнира в личном разряде среди мужчин первое место занял Сунсуке Тогами (Япония), который в финале одержал победу над Чжоу Цихао (Китай). Третье место поделили Реичи Ешияма (Япония) и Чен Юнсонг (Китай). Наш Алан Курмангалиев дошел в этом разряде до 1⁄8 финала.

В личном разряде среди женщин чемпионкой стала Хонока Хасимото (Япония), второе место осталось за Цинь Юйсюань (Китай), а третьими завершили турнир Сакура Екои (Япония) и Хе Чжуоцзя (Китай). Казахстанки Зауреш Акашева, Сарвиноз Миркадирова, Жан­ерке Кошкумбаева проиграли своим соперницам в 1⁄16 финала.

В мужском парном разряде победили Юань Лицен и Сюй Инбинь (Китай), второе место заняли Сора Мацусима и Сунсуке Тогами (Япония), третье – Пак Канген и Пак Гюхен (Корея), а также Максим Гребнев и Лев Кацман, выступающие в нейтральном статусе. Отечественные спортсмены Искендер Харки и Ирисбек Артукметов дошли до четвертьфинала.

В женском парном разряде чемпионками стали Хонока Хасимото и Хитоми Сато (Япония), в финале они одолели китаянок Ши Сюньяо и Цянь Тяньи. Бронзу получили две пары из Китая: Зонг Немец и Цинь Юйсюань, Хе Чжуоцз и Ван Сяотун. В 1⁄8 финала завершили турнир три пары из Казахстана: Зауреш Акашева и Сарвиноз Миркадирова, Анель Бахыт и Ангелина Романовская, Жанерке Кошкумбаева и Гузель Торшаева.

В смешанном разряде первенствовали Хуан Ючжэн и Ши Сюньяо из Китая, победившие в финале своих соотечественниц Сюэ Фэй и Цянь Тяньи. Бронзовыми призерами стали Пак Канген и Ю Сиу (Корея), а также Сатоши Аида и Хонока Хасимото (Япония).

Через месяц наши лучшие теннисис­ты примут участие в международном турнире в Индии, где с 11 по 15 октября пройдет 28-й чемпионат Азии. А самым главным событием будет командный чемпионат мира в Лондоне, который приурочен к столетию этой игры. Он состоится в апреле 2026 года.